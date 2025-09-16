17:31
Общество

В части Бишкека 18 сентября отключат подачу питьевой воды

Фото пресс-службы мэрии

В части Бишкека 18 сентября отключат подачу питьевой воды с 10.00 до 16.00 в жилые дома, школы, детские сады, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Район отключения:

  • проспект Чингиза Айтматова, дома № 93/1, 93/2, 93/3, 93/4, 93/5, 93/6;
  • улица Токтоналиева, дома № 139/3, 157, 153, 153/3, 155;
  • улица Океева, дома № 39/3, 39/4, 39/6, 39/7, 39/8.

Отключение связано с ремонтными работами на водозаборе «Аэропорт» и городских водопроводных сетях.

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации и население заранее запастись питьевой водой.
