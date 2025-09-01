В Бишкеке снова демонтируют павильоны на пересечении Абдрахманова и Киевской

В Бишкеке на пересечении улиц Абдрахманова и Киевской начался демонтаж девяти павильонов. В мэрии пояснили, что на этом месте планируются расширение сквера и благоустройство территории.

Отмечается, что владельцы объектов заранее получили уведомления. Также составлены протоколы об административном нарушении.

Напомним, что в апреле прошлого года задержан вице-мэр города Максатбек Сазыкулов. Его подозревали в покровительстве незаконным постройкам, однако вскоре отпустили под подписку о невыезде.

В 2024-м на этом перекрестке располагались популярные кафе, которые снесли для создания сквера. Строительство и благоустройство территории длились около полутора лет. Здесь появились стеклянные павильоны — магазин одежды, аптека, обувной и цветочный киоски. Менее чем через год муниципалитет решил павильоны снести.