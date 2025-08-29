В Баткене открыли новый Дом юстиции

Сегодня в городе Баткен на улице 8 Марта, № 1, состоялось торжественное открытие нового Дома юстиции. Объект обеспечит жителям региона доступ к качественным услугам, включая бесплатные юридические консультации, услуги государственных нотариусов, пробационные услуги и поддержку для жителей отдаленных районов. Об этом сообщает Минюст.

«В рамках мероприятия Баткенскому областному управлению юстиции вручены ключи от служебного автомобиля Chevrolet Tracker отечественного производства и современное компьютерное оборудование. Это позволит укрепить материально-техническую базу и повысить эффективность работы учреждения. Следует отметить, что планируется открытие еще пяти домов юстиции в разных регионах страны. Открытие совпало с празднованием 34-й годовщины независимости Кыргызстана и стало важным шагом в укреплении правовой системы и развитии Баткенской области», — говорится в сообщении.