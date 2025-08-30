В Бишкеке 30 августа переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +33 градуса.

Отключение газа, света, воды

9.30-18.00 — отрезки улиц Медерова, Матросова;

9.00-17.00 — о трезки переулка Овощного, улицы Кара-Балтинской.

У кого намечается той

Нурланбек Азыгалиев

Родился 30 августа 1970 года. Вице-спикер Жогорку Кенеша.

Улукбек Марипов

Родился 30 августа 1979 года. Посол Кыргызстана в Королевстве Саудовская Аравия.

Памятные даты

День архивиста Кыргызской Республики

Фото kkao.archive.kg. Виртуальная выставка, посвященная 100-летию со дня образования Кара-Кыргызской автономной области

30 августа 1926 года облисполком Киргизской автономной области (КАО) принял постановление «Об организации архивного дела КАО и приведении в порядок архивного материала при учреждениях».

Систему учреждений Государственного архивного агентства составляют 3 центральных, 8 областных госархивов, госархивы Бишкека и Оша, 53 райгоргосархива.

На хранении находятся 17 тысяч 142 фонда объемом более 3 миллионов 500 тысяч единиц на бумажной основе. Кроме того, более 16 тысяч кино-, более 85 тысяч фото-, более 6 тысяч фоно- и более 200 видеоединиц хранимых документов.

В архивной отрасли Кыргызстана работает более 5 тысяч человек.

Начался первый Всемирный съезд кыргызов

Фото foto.kg. Президиум Первого всемирного курултая кыргызов

30-31 августа 1992 года в Кыргызской государственной филармонии имени Токтогула Сатылганова состоялся первый Всемирный съезд кыргызов, на котором принято решение об образовании Международного фонда возрождения кыргызов. Его председателем избран народный писатель Кыргызстана Тологон Касымбеков.

В Бишкек прибыли кыргызы почти из двух десятков зарубежных стран. На проведение съезда понадобилось 22 миллиона рублей.

Запущен первый агрегат Камбаратинской ГЭС-2

Проектирование станции началось в 1970-х годах, строительство — в 1986-м, но в начале 1990-х годов его приостановили. Возобновить строительство удалось только в 2007-м.

Запуск первого гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2 постоянно откладывали. Сначала его планировали на декабрь 2009 года, затем — на весну 2010-го, а новое руководство республики перенесло его на лето. 30 августа 2010 года объявлено о долгожданном запуске станции, символическую красную кнопку нажала президент Роза Отунбаева.

Общие затраты на строительство и запуск первого гидроагрегата составили примерно 9 миллиардов сомов.

Международный день жертв насильственных исчезновений

Генеральная Ассамблея ООН в 2010 году выразила в своей резолюции серьезную обеспокоенность тем, что в мире растет количество насильственных исчезновений людей. В эту категорию включаются аресты, задержания и похищения. Той же резолюцией Генассамблея объявила 30 августа Международным днем жертв насильственных исчезновений.

Насильственные исчезновения вошли в стратегию насаждения атмосферы террора и, по мнению экспертов Генеральной Ассамблеи ООН, превратились в глобальную проблему. Прежде подобные случаи ассоциировались с диктаторскими режимами, но сегодня они происходят в самых разных ситуациях, особенно при внутренних конфликтах как средство политического подавления оппонентов.

Люди, которые меняли мир

Родился боксер Орзубек Назаров

Родился в 1966 году в Канте. Многократный чемпион СССР, Японии, Европы, Азии и Океании, семикратный чемпион мира среди боксеров-профессионалов по версии WBA.

Орзубек Назаров начал заниматься боксом с 10 лет у тренера Геннадия Аноприева. Любил работать с дальней дистанции, бросая легкие джебы и скрывая свой могучий удар левой. Чтобы остановить соперника, он непрерывно бомбардировал корпус.

На любительском ринге из 165 боев выиграл в 153, на профессиональном ринге провел 27 боев, выиграл 26, из них 20 нокаутом.

За свои спортивные достижения награжден памятной медалью «1000 лет эпоса «Манас», медалью «Данк».

Умер поэт Усенкул Джумабаев

В 1923 году в селе Кара-Добо родился государственный, политический и общественный деятель, поэт Усенкул Джумабаев.

С 1952-го работал на различных ответственных постах партийной деятельности в республике, с 1962 года заведовал отделом при Совете министров Киргизской ССР, а с 1972-го являлся замминистра культуры Киргизской ССР. Избирался членом ЦК КП Киргизии, депутатом Верховного Совета Киргизской ССР VII созыва.

Печатался с 1939 года. Первый стихотворный сборник «Ырлар» («Стихи») издан в 1958-м. Автор семи сборников стихов и поэм.

Умер в 1976 году.

Куда сходить