16:48
USD 87.45
EUR 102.10
RUB 1.09
Общество

На Иссык-Куле занялись очисткой побережья от мусора

Фото Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР. На озере Иссык-Куль создали мобильные группы по очистке побережья от мусора

В ответ на участившиеся случаи замусоривания побережья озера Иссык-Куль полпредством президента в регионе инициировало создание специальных мобильных групп из представителей местной власти, экологической милиции, Минприроды и других госструктур. Об этом сообщила пресс-служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

По ее данным, созданные группы уже приступили к рейдам вдоль береговой линии. Только за первые два дня работы выявили 14 замусоренных участков, составили 63 протокола и оформили 49 актов. Общая сумма наложенных штрафов составила 320 тысяч сомов.

Дополнительно мэрия города Балыкчи с сотрудниками санитарных служб и инспекторами составила еще шесть протоколов в отношении частных лиц. Общая сумма штрафов — 33 тысячи сомов.

Полпредство президента в регионе и Минприроды напоминают, что Иссык-Куль — национальное достояние. За нарушение экологических норм предусмотрена строгая ответственность.

Напомним, что параллельно работе групп проходят и другие экологические акции. Так, в Караколе и селе Григорьевка сотрудники управления внутренних дел, представители местного самоуправления и жители очистили побережье от мусора.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/340327/
просмотров: 317
Версия для печати
Материалы по теме
В Караколе прошла акция по очистке берегов озера Иссык-Куль
Задержан аким Иссык-Кульского района Жапарбек Ормонов. Его обвиняют в коррупции
Как в свинарнике. Садыр Жапаров вновь призвал кыргызстанцев не бросать мусор
В Минтрансе показали построенную дорогу на южном берегу Иссык-Куля
На пляже Иссык-Куля у женщины украли кольца и телефон. Милиция помогла вернуть
В зоне отдыха «Грин Сити» на Иссык-Куле выявлен факт незаконной рыбалки
На антисанитарию у мусорных контейнеров жалуются жители Бишкека
В месяц вывозят около 3 тонн мусора: мэр Чолпон-Аты призвал соблюдать чистоту
Президент подписал закон о глубинной очистке пляжей и штрафах за мусор
Строительство «Ала‑Тоо Резорт»: начат ремонт дорог к горнолыжному кластеру
Популярные новости
Пособие на&nbsp;погребение. Сколько денег положено и&nbsp;как их&nbsp;получить Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
Мы&nbsp;не&nbsp;скот! Крик души, или Что творится на&nbsp;границе между&nbsp;КР и&nbsp;РУз Мы не скот! Крик души, или Что творится на границе между КР и РУз
Бассейны и&nbsp;аквапарки Бишкека и&nbsp;окрестностей столицы Бассейны и аквапарки Бишкека и окрестностей столицы
Круглосуточные стоматологии в&nbsp;Бишкеке. Адреса и&nbsp;телефоны Круглосуточные стоматологии в Бишкеке. Адреса и телефоны
Бизнес
&laquo;Банк Компаньон&raquo; предлагает быстрые международные переводы через MoneyGram «Банк Компаньон» предлагает быстрые международные переводы через MoneyGram
MEGA открыла новые центры обслуживания в&nbsp;регионах Кыргызстана MEGA открыла новые центры обслуживания в регионах Кыргызстана
Есть трудности и&nbsp;есть поддержка: KFC помогает параспортсменам развиваться Есть трудности и есть поддержка: KFC помогает параспортсменам развиваться
Оформите ОСАГО от&nbsp;&laquo;КыргызГосстраха&raquo; в&nbsp;MegaPay и&nbsp;получите 10&nbsp;процентов кешбэка Оформите ОСАГО от «КыргызГосстраха» в MegaPay и получите 10 процентов кешбэка
20 августа, среда
16:47
Сильные женщины способны построить сильное общество — Айгуль Жапарова Сильные женщины способны построить сильное общество — А...
16:35
Скоро 1 сентября. В селе Бешкент Лейлекского района построили школу на 500 мест
16:28
Свекор изнасиловал невестку. В Институте омбудсмена рассказали подробности
16:13
На Иссык-Куле занялись очисткой побережья от мусора
15:45
«Банк Компаньон» предлагает быстрые международные переводы через MoneyGram