На Иссык-Куле занялись очисткой побережья от мусора

Фото Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР. На озере Иссык-Куль создали мобильные группы по очистке побережья от мусора

В ответ на участившиеся случаи замусоривания побережья озера Иссык-Куль полпредством президента в регионе инициировало создание специальных мобильных групп из представителей местной власти, экологической милиции, Минприроды и других госструктур. Об этом сообщила пресс-служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

По ее данным, созданные группы уже приступили к рейдам вдоль береговой линии. Только за первые два дня работы выявили 14 замусоренных участков, составили 63 протокола и оформили 49 актов. Общая сумма наложенных штрафов составила 320 тысяч сомов.

Дополнительно мэрия города Балыкчи с сотрудниками санитарных служб и инспекторами составила еще шесть протоколов в отношении частных лиц. Общая сумма штрафов — 33 тысячи сомов.







Напомним, что параллельно работе групп проходят и другие экологические акции. Так, в Караколе и селе Григорьевка сотрудники управления внутренних дел, представители местного самоуправления и жители очистили побережье от мусора.