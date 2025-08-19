Повысить пошлину на водительские права для мигрантов в пять раз предлагают в РФ

В Государтвенной думе предлагают повысить пошлину на водительские права для мигрантов до 20 тысяч рублей. С инициативой выступили депутаты от фракции «Новые люди».

Напомним, сейчас для работы в такси допускаются не только российские водительские удостоверения, но и национальные права ряда государств — Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана — при условии, что они оформлены на русском языке.



Если Госдума одобрит предложение, то сумма сбора для мигрантов за получение водительского удостоверения на пластиковой основе повысится в пять раз — с 4 тысяч рублей.

Депутаты считают, что такая мера улучшит эффективность миграционной политики и одновременно повысит доходы федерального бюджета.

Инициаторы отметили связь между ростом числа иностранцев в сфере пассажирских перевозок, в частности в такси, и увеличившимся количеством ДТП с участием таких водителей.

«В настоящее время для работы в такси допускаются не только российские водительские удостоверения, но и национальные права ряда государств (Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан), оформленные на русском языке», — говорится в письме. По словам авторов, такая практика требует «повышенного внимания» к вопросам контроля квалификации и обеспечения безопасности дорожного движения.