Мэр Оша нашел таракана в детском саду и вручил его директору

Мэр города Ош Женишбек Токторбаев во время рейда посетил детский сад № 13 «Кыял». Он осмотрел условия в спальнях детей, проверил кровати, постельное белье, а также кухню и туалетные комнаты.

Во время инспекции градоначальник отметил, что в учреждении установлена дешевая сантехника и поручил ее заменить.

«Устанавливаете все дешевое, потом сэкономленные деньги делите между собой», — сказал Женишбек Токторбаев, обращаясь к своему заместителю Салтанат Амановой.