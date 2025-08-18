17:40
Общество

Мэр Оша нашел таракана в детском саду и вручил его директору

Мэр города Ош Женишбек Токторбаев во время рейда посетил детский сад № 13 «Кыял». Он осмотрел условия в спальнях детей, проверил кровати, постельное белье, а также кухню и туалетные комнаты.

Во время инспекции градоначальник отметил, что в учреждении установлена дешевая сантехника и поручил ее заменить.

«Устанавливаете все дешевое, потом сэкономленные деньги делите между собой», — сказал Женишбек Токторбаев, обращаясь к своему заместителю Салтанат Амановой.

Чиновник также нашел в коридоре таракана и вручил его директору дошкольного учреждения со словами: «Приготовьте зятю из него куурдак».
