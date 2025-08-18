19 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

9.30-17.00 — «Городок строителей», 15;

9.30-17.30 — отрезки улиц Орозбекова, Тоголока Молдо, Щербакова, Боталиева, переулок Майлисайский;

9.30-18.00 — село Орто-Сай (улица Рысмендиева);

9.00-17.00 — отрезки бульвара Эркиндик, улиц Жумабека, Баетова, Тыныстанова, Логвиненко, Панфилова, Иваницина, проспекта Жибек Жолу, улица Руставели, 44, село Маевка (улица Тепличная, переулок Тепличный), улица Лумумбы, 151;

9.00-18.00 — отрезки улиц Кронштадтской, Бородина, Кара-Кумской, село Чон-Арык (улицы Кожобергенова, Береговая, Луговая, Ямбургская, Дачная, Ульянова, Чодронова, 50 лет Победы);

9.00-13.00 — отрезки улиц Чон-Курганской, Коллекторной, Адырской, Бельской, Андижанской, Рабочая, 1/1, переулки Гончарный, Наманганский, контур 902;

10.00-17.00 — село Маевка (улицы Арычная, Набережная, Новая, Молодежная).

2 Чуйская область

Жайылский РЭС

9.00-16.30 — город Кара-Балта (часть);

9.00-17.00 — город Кара-Балта (улицы Макаренко, Береговая, Садовая), села Орто-Суу, Полтавка (улица Горького), Суусамыр;

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — село Тегирменти (кошары), город Орловка (улицы Чкалова, Арычная), село Алмалуу (улицы Манаса, Кулбай, Жекшен);

9.00-18.00 — село Кашкелен (улица Токтогула);

Кантский РЭС

9.00-18.00 — села Интернациональное, Боз-Бармак, Жарбаш;

9.00-13.00 — село Боз-Бармак (улицы Токтогула, Шопокова);

13.00-18.00 — село Боз-Барак (улица Иманкулова);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Садовое (улицы Киргизская, 1, 2, Токтогула, Ситникова, Ленина, Калинина, Кошевого, Дружбы, Советская, Луговая, Крупская), Большевик (улица Шопокова), Темен-Суу (улица Красно-Армейская), Беловодское (МСО);

Сокулукский РЭС

8.00-19.00 — села Кызыл-Туу (улицы Ибрагимова, Проектируемая, Жыламыш, Мамеева, Исмаила, Абакир, Ибраимова, Молдобай, Конок Ногойбай, Заречная, Билалы, Свечникова, Кулова, Кенжебек Назар, Молдобай, Жылжымышова, Якупбаева, Табышалиев, Шаршенбай, Исмаила, Прогресс, Монолит), Маловодное (улицы Украинская, Ленина, Кирова, Пролетарская, Новая, Молодежная, Южная, Жаштык, Красноармейская, Разная, переулки Южный, Школьный, тупик Пролетарский), Кара-Сакал (улицы Алтын-Ордо, Осмона, Разная, Тоголок Молдо, Жангазиева), Новое (улицы Строительная, Калинина, Проектируемая, Мичурина, Абдыраева, дачи «Геофизик», «Офсет», «Росинка», «Геодезист»), Белек (улицы Токтогула, Ленина, Фрунзе, Новая, Ашымкан, Астаркул, Сатке, Новая, Курба, Жыламыш), Жыламыш (улицы Сад-огород, Водозабор, Жыламыш, Байтору, Нуркан, Байтору, Школьная, урочища, кошара), дачи «Глория», «Качкын-Булак», «Белек», «Восход», «Виктория»);

9.00-18.00 — село Военно-Антоновка (улицы Кирова, Комсомольская, Колхозная, Степная, Пушкина, Пионерская, Фрунзе, Полярная, Первомайская);

9.00-17.00 — села Тош-Булак (улицы Советская, Булана, Береговая, Холодное ущелье имени Айзабекова, ГЭС, Токтогула, Гагарина, Четинди, Вет-Ирвис, Бапанова, Каракинова, кошара), Конуш (улицы Айдаркан, Школьная, Шопокова, Джумабаева, Осмонкулова, Бозжигит, Кебекбаева, Западная, Шаршенова), Садовое (улицы Советская, Южная, Гагарина, Матросова, Полевая, 50 лет Октября, Садовая), поселок Северный (улицы Панфилова, Киргизская, Советская, Калинина, Степная, Почтовая, Пушкина, Заводская, Октябрьская);

9.30-17.00 — село Жаны-Жер (улицы Спортивная, Школьная, Правды);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Тельман (улицы Айтымбет, Эгембердиева), Кум-Арык (улицы Аскарбек, Карабулакская);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Чуй (улицы Заречная, Сельская, Буранинская), Три канала, Ак-Бешим (улицы Акматбек, Баянова), город Токмак (3-й микрорайон, 2, улицы Слободская, Чернышевского, 2, 3).

3 Иссык-Кульская область Иссык-Кульская область

9.00-17.00 — город Каракол (улицы Фрунзенская, Торгоева, Фадеева, Кузбасская, Искакова, Гоголя, Стаханова, Киевская, Пионерская, Пушкина, Элебаева, Токтогула, Пионерская, Стаханова, Искакова, Харьковская, Искакова, Акыйкат, Октябрьская, Жакыпова, Намыс, Шапак батыр, микрорайон «Восход», 10), села Таш-Кыя, Кызыл-Суу, Чон Кызыл-Суу, Саруу, Балтабай, Жон-Булак, Ырдык, Конкино, Чырак, Кабак, Жети-Огуз, Желе-Добо, Тилекмат, Мундуз, Ак-Добо, Ан-Остон, Ак-Кочкор, Барскон, Жаргылчак, Ак-Терек, Дархан, Жениш, Боз-Бешик;

8.00-18.00 —села Талды-Суу, Кочу, Корумду, Михайловка, Курменты, Балбай.

4 Нарынская область Нарынская область

9.00-17.00 — город Нарын (верхняя часть района ЖБИ), села Ак-Талаа, Орток;

10.00-19.00 — село Эмгекчил;

9.00-20.00 — село Жогорку Май;

9.40-18.00 — село Чолок-Кайын;

10.00-17.00 — село Казарман;

10.00-18.00 — село Бирдик.

5 Таласская область Таласская область