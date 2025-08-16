Акция донорства. Сотрудники аэропорта «Манас» сдали около 300 литров крови

Сотрудники Международного аэропорта «Манас» сдали около 300 литров крови. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

По ее данным, коллектив аэропорта объединила благотворительная акция донорства крови, продемонстрировав силу сплоченности и искреннее стремление помогать людям.

В результате участия сотрудников за один день удалось собрать около 300 литров крови. Это огромный вклад, ведь каждая единица донорской крови может спасти человеческую жизнь.

Для Международного аэропорта «Манас» подобные акции стали доброй традицией. Здесь уверены: забота о людях выходит далеко за пределы авиации. Донорство крови — это проявление солидарности, ответственности и человеческого участия, которые так важны в нашем обществе.