13:21
USD 87.44
EUR 102.13
RUB 1.09
Общество

Акция донорства. Сотрудники аэропорта «Манас» сдали около 300 литров крови

Сотрудники Международного аэропорта «Манас» сдали около 300 литров крови. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

По ее данным, коллектив аэропорта объединила благотворительная акция донорства крови, продемонстрировав силу сплоченности и искреннее стремление помогать людям.

В результате участия сотрудников за один день удалось собрать около 300 литров крови. Это огромный вклад, ведь каждая единица донорской крови может спасти человеческую жизнь.

Для Международного аэропорта «Манас» подобные акции стали доброй традицией. Здесь уверены: забота о людях выходит далеко за пределы авиации. Донорство крови — это проявление солидарности, ответственности и человеческого участия, которые так важны в нашем обществе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/339896/
просмотров: 82
Версия для печати
Материалы по теме
«Аэропорты Кыргызстана» планируют привлечь инвестиции для покупки двух самолетов
Комплекс «Манас Ордо» в Таласе закрыли для посещений из-за реконструкции
Скульптор Тамила Маматова извинилась за высказывания об иллюстрации Герцена
В Бишкеке прошла церемония открытия памятника «Айкөл Манас» после реконструкции
Скульптор Тамила Маматова: Новый памятник Манасу не похож на экс-президента
На площади Ала-Тоо 2 августа пройдет открытие памятника Манасу
Памятник Манасу. Похвала, критика и ответ автора скульптуры хейтерам
Полемика вокруг нового памятника Манасу: Дайырбек Орунбеков тоже высказался
Манас снова на центральной площади Ала-Тоо. Как он выглядит и что изменилось
На площади Ала-Тоо начали установку памятника Манасу
Популярные новости
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по&nbsp;беременности и&nbsp;родам Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам
Бассейны и&nbsp;аквапарки Бишкека и&nbsp;окрестностей столицы Бассейны и аквапарки Бишкека и окрестностей столицы
В&nbsp;Бишкеке под бетоном фонтана &laquo;Солнечные рыбки&raquo; нашли советскую мозаику В Бишкеке под бетоном фонтана «Солнечные рыбки» нашли советскую мозаику
Транспортный коллапс в&nbsp;Бишкеке: сотни автобусов застряли из-за перекрытия дороги Транспортный коллапс в Бишкеке: сотни автобусов застряли из-за перекрытия дороги
Бизнес
Успейте до&nbsp;31&nbsp;августа! Кешбэк 1&nbsp;тысяча 500 сомов и&nbsp;подарки при покупке Honor Успейте до 31 августа! Кешбэк 1 тысяча 500 сомов и подарки при покупке Honor
Есть кредит в&nbsp;другом банке? Переведите его в&nbsp;Bakai Bank по&nbsp;сниженной ставке Есть кредит в другом банке? Переведите его в Bakai Bank по сниженной ставке
Покупайте технику и&nbsp;смартфоны на&nbsp;O!Market&nbsp;&mdash; платите частями без переплат Покупайте технику и смартфоны на O!Market — платите частями без переплат
Впервые представитель Кыргызстана в&nbsp;совете директоров Credo Bank (Грузия) Впервые представитель Кыргызстана в совете директоров Credo Bank (Грузия)
16 августа, суббота
13:17
В Кыргызстане ужесточают контроль за розничными ценами на мясо В Кыргызстане ужесточают контроль за розничными ценами...
13:14
Акция донорства. Сотрудники аэропорта «Манас» сдали около 300 литров крови
13:05
Мэр Оша похвалил директора детсада «Айданек»: отличные условия
13:00
Минприроды оштрафовало зону отдыха «Лепота» на 58 тысяч сомов
12:43
Более 240 тысяч тонн угля намерены приобрести для отопительного сезона в Бишкеке