Минприроды оштрафовало зону отдыха «Лепота» на 58 тысяч сомов

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора оштрафовало зону отдыха «Лепота» в Аламединском районе Чуйской области на 58 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В августе инспекторы регионального управления Государственной службы экологического и технического надзора на основании обращения граждан провели внеплановую проверку зоны отдыха.

Специалисты установили, что зона отдыха «Лепота» нарушила следующие статьи Кодекса КР «О правонарушениях»:

  • статья 209 — Уклонение от прохождения или невыполнение требований государственной экологической экспертизы;
  • статья 245, часть 3 — Пользование природными ресурсами без разрешения, невнесение платежей за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ, размещение отходов.

пресс-службы Минприроды
Фото пресс-службы Минприроды

До устранения нарушений региональное управление опечатало систему отопления зоны отдыха.

Государственная служба экологического и технического надзора призывает граждан ответственно относиться к законодательству в области охраны окружающей среды и сообщает, что подобные проверки будут продолжены.
