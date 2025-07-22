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Общество

В Китае более 200 детей отравились из-за краски в еде

В китайском городе Тяньшуе провинции Ганьсу более 200 детей получили отравление свинцом после употребления пищи с несъедобной краской. Об этом сообщает BBC

Повара в частном детском саду «Пейсинь» (Peixin) добавляли краску в блюда, чтобы улучшить их внешний вид и привлечь больше учеников. Уровень свинца в образцах пищи превышал допустимую норму в 2 тысячи раз. 

Пострадали 235 детей, 234 из них уже выписали из больницы. 

Местные чиновники и сотрудники медучреждения подделывали анализы и скрывали информацию о случившемся. Некоторые из них получили взятки от инвестора детсада, игнорируя проверки и жалобы. 

Власти задержали восьмерых человек, еще шестерых арестовали. Также следователи начали дисциплинарное расследование в отношении других чиновников и медработников. 

Центральное правительство создало экспертную группу и разработало новые правила приемов пищи. Каждая партия продуктов должна проходить тестирование, а основные ингредиенты обязаны закупать в централизованных пунктах. 

Детсад «Пейсинь» временно передали под управление государственного детского сада. Пострадавшим семьям предоставили бесплатное лечение и юридическую помощь.  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337112/
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