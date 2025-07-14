Как изменилась зарплата младшего персонала в организациях здравоохранения

В пресс-центре Минздрава рассказали 24.kg, как изменилась заработная плата технического и младшего персонала в организациях здравоохранения.

По данным ведомства, если раньше младшая медицинская сестра получала, к примеру, 13 тысяч 240 сомов, то ее зарплата после повышения составила 15 тысяч 606 сомов.

Водитель автомобиля скорой медицинской помощи (с установленным спецсигналом) раньше получал 21 тысячу 597 сомов, теперь станет получать 26 тысяч 499 сома.

Напомним, в Кыргызстане вступили в силу изменения в условиях оплаты труда работников системы здравоохранения.

Согласно принятым изменениям, с 1 мая 2025 года на 20 процентов увеличена зарплата технического и младшего обслуживающего персонала, включая младших медицинских сестер, санитаров, водителей машин скорой помощи и других сотрудников, обеспечивающих функционирование медучреждений.

По данным Минздрава, для реализации этой меры в республиканском бюджете предусмотрено 500,9 миллиона сомов, что позволит повысить оплату труда 16 тысячам 286 сотрудникам младшего и технического персонала.