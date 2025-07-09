Известный акын Женишбек Жумакадыр получил грин-карту и переехал с семьей в США

Известный акын-импровизатор, заслуженный артист Кыргызской Республики Женишбек Жумакадыр получил грин-карту талантов и переехал с семьей в США. Об этом он рассказал в интервью журналистке Майраш Базлакуновой.

По его словам, в США он займется предпринимательством, а в свободное время — творчеством.

«Люблю путешествовать. Много раз бывал в Америке. В 2021 году прожил там полгода. Там живут наши соотечественники, есть кыргызский центр, в открытии которого я участвовал. Когда находился в Штатах у меня были планы показать семье эти места. Сын окончил лицей и рассказал о намерении учиться в американском вузе. К тому же мне выдали грин-карту талантов. Думаю, она будет действовать более 10 лет. Поэтому с женой и тремя детьми переезжаем», — рассказал Женишбек Жумакадыр.

Во время интервью журналисту Эрнису Кыязу поэт-импровизатор спел о политической ситуации в Кыргызстане. Это была его импровизация в эфире.

Женишбек Жумакадыр (Токтобеков) родился 9 мая 1977 года в селе Эмгекчил Нарынской области. Трудовую деятельность начал в 1992 году (в 15 лет) в Нарынском областном музыкально-академическом драматическом театре имени Муратбека Рыскулова в качестве ведущего, сатирика. В 1997 году поступил в Московское высшее театральное училище имени Щепкина и успешно окончил его в 2001 году.

Женишбек Жумакадыр является одним из основателей телетеатра «Учур», открытого при НТРК в 2001 году. С 2002 по 2006 год вел передачу «Өнөр алды — кызыл тил» на радио «XXI кылым».

Женишбек Жумакадыр — заслуженный артист КР, первый обладатель золотого нагрудного знака «Кут жылдызы» Женижока. С 1993 года является победителем многих международных и республиканских айтышей (устное состязание акынов-импровизаторов).