Школа ГИТИСа по актерскому мастерству проходит на Иссык-Куле

С 30 июня по 10 июля Российский институт театрального искусства — ГИТИС проводит ежегодную Летнюю школу на озере Иссык-Куль. Об этом сообщается на сайте вуза.

Летняя школа ГИТИСа объединила четыре ведущих вуза Центральной Азии и России. В образовательном проекте принимают участие студенты и преподаватели Кыргызского государственного университета культуры и искусства имени Бейшеналиевой, Таджикского государственного института культуры и искусств имени Турсунзаде, Казахской национальной академии искусств имени Жургенова, а также Российского института театрального искусства — ГИТИС.

В течение десяти дней ведущие преподаватели ГИТИСа проведут серию мастер-классов: преподаватель кафедры саунд-драмы Иван Дерендяев поделится секретами актерского мастерства, старший преподаватель кафедры сценической речи и советник ректора по воспитательной работе Татьяна Васильева проведет занятие по сценической речи, а заведующий кафедрой сценической пластики, профессор и заслуженный деятель искусств РФ Айдар Закиров представит мастер-класс по сценическому движению и пластике.

Специально для участников состоится встреча с ректором ГИТИСа Григорием Заславским, который проведет дискуссию на тему «Современное состояние русского театра».

10 июля на торжественном закрытии всем участникам Летней школы вручат дипломы о повышении квалификации от Российского института театрального искусства — ГИТИС.