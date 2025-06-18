Пункты пропуска на кыргызско-узбекской границе будут работать круглосуточно

С 18 июня три автомобильных пункта пропуска на кыргызско-узбекском участке государственной границы — «Кадамджай-автодорожный», «Чечме-автодорожный» и «Ак-Кыя — автодорожный» — начнут работать круглосуточно. Об этом сообщает Погранслужба.

По ее данным, такое решение принято по итогам переговоров руководителей пограничных ведомств Кыргызстана и Узбекистана.

«Цель — создать более благоприятные условия для граждан, пересекающих границу, особенно в период туристического сезона. Теперь граждане РУз смогут в любое время посетить такие живописные места, как анклав Шахимардан и озеро Курбан-Көл, ущелья Дугоба и Гаувян. Пересекать КПП могут только граждане Кыргызстана и Узбекистана. Круглосуточный режим работы будет действовать до 1 октября 2025 года», — говорится в сообщении.