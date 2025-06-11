12 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 9.30-17.00 — микрорайон «Асанбай», дома № 31-40;
- 9.00-15.00 — улицы Купянская, Гагарина;
- 9.00-17.00 — улица Руставели, дом № 97, отрезки улиц Ажибека Баатыра, Бакаева, Аэропорт 2, отрезки улиц Кулатова, Новосибирской, Горького, жилмассив «Колмо» (улицы Тынчтык, Медина, Сейил, Илим, Дастан, Тендик, Биримдик, Мыскал, Достук, Жаштык), село Рассвет (улицы Дружбы, Садовая, Школьная, Веселая, Парковая, Лесхозная), асфальтный завод, бетонный завод, кирпичный завод, ЧБооиР, ОсОО «Нур Телеком», ОсОО БГТС, село Маевка, МТФ-2, улица Патриса Лумумбы, дома № 155, 151, 153,1 57А;
- 9.00-15.00 — отрезки улиц Манаса, Токтогула, Московская, Манасчи Сагынбая;
- 14.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо»;
- 9.00-12.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Кыргызская, Панфилова), переулки Панфилова, Средний;
- 11.00-18.00 — село Озерное, жилмассивы «Тендик», «Салкын», улицы Бирдик, Тендик.
2Таласская область
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9.00-17.00 — села Май, Кызыл-Адыр, Кок-Сай.
3Нарынская область
- 9.00-17.00 — город Нарын (улицы Московская, Пудовкина, Сагынбай Орозбакова), село Лахол;
- 9.30-18.00 — село Чолок-Кайын.
4Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Кашка-Суу (улицы Медерова, Эркин), Лебединовка (проспекты Ленина, Победы, улицы Комсомольская, 9 Мая, Мичурина, Калинина, Пионерская, Восточная, Сейтек, Мамыркалиева, Чкалова, 8 Марта, Кирова, Чапаева, Луганская, Северная, Набережная, Советская, Восточная, Горького, Лермонтова, переулок Веселый), Восток (улицы Ленина, Спортивная, Береговая, Заречная, переулки Луговой, Западная, Щорса, Садовая, Карла Маркса, Совхозная), Каирма (улицы Айдаралиева, Школьная, Актюбинская, Каирминская, Западная), Дачное (улицы Ленина, Южная, Береговая), Кок-Жар (улицы Матыева, Табылды), Виноградное (улицы Пушкина, Фрунзе, Токтогул), ущелье Чон-Курчак;
- 9.00-18.00 — село Васильевка (улица Иманбек, участок).
Жайылский РЭС
- 9.00-17.00 — села Новониколаевка (улицы Ключевая, Краснооктябрьская, Фрунзе, Комсомольская, Крупская, Яровая, Советская, Шевченко, Ленина, Пограничная, Садовая), Полтавка (кошары), Суусамыр;
- 9.00-16.30 — село Алексеевка (улица Жукова).
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — села Торт-Куль, Чым-Коргон (улица Орозалиева), Кашкелен (улица Токтогула);
- 9.00-18.00 — город Кант (улицы Восточная, Кутузова, Почтовая, Мичурина, Шмелева, Меркулова, Гастелло, Куренкеева, Гризодубова, Комсомольская, Шолохова, К.Маркса, Гагарина, Абдраимова, Панфилова, Горького, Логвиненко, Комарова, Ленина, Карла Маркса, Гастелло, Кутузова, Маяковского).
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Александровка (улицы Комсомольская, Полевая, Западная, Ключевая, Мамайская), Беловодское (улицы Московская, Комсомольская, Украинская, Садовая, Октябрьская, Крупская, Токонбаева, Восточная), Спартак, Мураке (улица Береговая).
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — село 1 Мая (улицы Малобек, станция «Надежда», Топограф), Сокулук (улицы Краснодарская, Железнодорожная, Правды, Фрунзе), Маловодное (улицы Кирова, Ленина, Пролетарская, тупик Пролетарский);
- 9.30-17.00 — села Жаны-Пахта (улица Ключевая), Мирное (улицы Мира, Октябрьская, Победы, Киргизская);
- 9.00-18.00 — село Шалта (улицы Алмазбекова, Шукуралиева, Восточная, Жусупбек, Мыктыбек, Гагарина);
- 9.00-15.00 — села Новопавловка (улицы Деповская, Советская, Пограничная, Фрунзе), Селекционное (улицы Вишневая, Достук, Арашан, Жаштык, Береке, Кум-Арык, Проектируемая, Сары-Озон, Кипкалова, 1-я Селекция, Парковая, Степная, Ак-Буура, Иссык-Куль, Кун-Туу, Чатыр-Кол, Селекционная, Плодоовощная, Чам-Гаран, Таш-Рабат, Ак-Эмир, Манас, Фрунзе, Эгиналиева, Ала-Арчинская, переулок Ала-Арчинской).
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Первомайская (улица Центральная), Тельман (улица Айтымбет).
Чуйский РЭС
- 8.00-18.00 — села Кош-Кашат, Чон-Жар, Карагул, Кайырма, Прогресс, Онбир-Жылга, Маданият, Кок-Каптал, Шамшы, Кошой, ущелье Туура-Кайын;
- 9.00-17.00 — город Токмок (улицы Дубовицкого, Красная, Пролетарская, Амбулаторная, Крапоткина, Жантаева, дома № 32, 35, Панфилова, дом № 15).
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — села Красный Восток (кошары), Токтоналиева (все улицы), Станция Ивановка (улицы Полевая, Садовая, Вокзальная).