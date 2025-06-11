12 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-17.00 — микрорайон «Асанбай», дома № 31-40;

9.00-15.00 — улицы Купянская, Гагарина;

9.00-17.00 — улица Руставели, дом № 97, отрезки улиц Ажибека Баатыра, Бакаева, Аэропорт 2, отрезки улиц Кулатова, Новосибирской, Горького, жилмассив «Колмо» (улицы Тынчтык, Медина, Сейил, Илим, Дастан, Тендик, Биримдик, Мыскал, Достук, Жаштык), село Рассвет (улицы Дружбы, Садовая, Школьная, Веселая, Парковая, Лесхозная), асфальтный завод, бетонный завод, кирпичный завод, ЧБооиР, ОсОО «Нур Телеком», ОсОО БГТС, село Маевка, МТФ-2, улица Патриса Лумумбы, дома № 155, 151, 153,1 57А;

9.00-15.00 — отрезки улиц Манаса, Токтогула, Московская, Манасчи Сагынбая;

14.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо»;

9.00-12.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Кыргызская, Панфилова), переулки Панфилова, Средний;

11.00-18.00 — село Озерное, жилмассивы «Тендик», «Салкын», улицы Бирдик, Тендик.

2 Таласская область Таласская область

9.00-17.00 — села Май, Кызыл-Адыр, Кок-Сай.

3 Нарынская область Нарынская область 9.00-17.00 — город Нарын (улицы Московская, Пудовкина, Сагынбай Орозбакова), село Лахол;

9.30-18.00 — село Чолок-Кайын. 4 Чуйская область Чуйская область Аламединский РЭС 9.00-17.00 — села Кашка-Суу (улицы Медерова, Эркин), Лебединовка (проспекты Ленина, Победы, улицы Комсомольская, 9 Мая, Мичурина, Калинина, Пионерская, Восточная, Сейтек, Мамыркалиева, Чкалова, 8 Марта, Кирова, Чапаева, Луганская, Северная, Набережная, Советская, Восточная, Горького, Лермонтова, переулок Веселый), Восток (улицы Ленина, Спортивная, Береговая, Заречная, переулки Луговой, Западная, Щорса, Садовая, Карла Маркса, Совхозная), Каирма (улицы Айдаралиева, Школьная, Актюбинская, Каирминская, Западная), Дачное (улицы Ленина, Южная, Береговая), Кок-Жар (улицы Матыева, Табылды), Виноградное (улицы Пушкина, Фрунзе, Токтогул), ущелье Чон-Курчак;

9.00-18.00 — село Васильевка (улица Иманбек, участок). Жайылский РЭС 9.00-17.00 — села Новониколаевка (улицы Ключевая, Краснооктябрьская, Фрунзе, Комсомольская, Крупская, Яровая, Советская, Шевченко, Ленина, Пограничная, Садовая), Полтавка (кошары), Суусамыр;

9.00-16.30 — село Алексеевка (улица Жукова). Кеминский РЭС 9.00-17.00 — села Торт-Куль, Чым-Коргон (улица Орозалиева), Кашкелен (улица Токтогула); Кантский РЭС Кантский РЭС