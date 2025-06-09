Дело о межнациональной розни. Верховный суд оправдал главреда NazarNews

Главного редактора NazarNews Гулжан Шерипбаеву сегодня Верховный суд оправдал по делу о межнациональной розни. Информацию 24.kg подтвердила сама журналист.

Дело возбуждено центральным аппаратом ГКНБ, далее передано на рассмотрение Первомайского районного суда столицы, который ранее вынес оправдательный приговор. 18 марта горсуд также оправдал Гулжан Шерипбаеву.

Причиной заведения уголовного дела по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» УК КР стал перепост публикации Гульзат Алиевой, где на фотографии была изображена девочка в хиджабе, одетая в костюм Снегурочки. Она стояла рядом с Дедом Морозом.

Напомним, главного редактора NazarNews задержали в ноябре 2023 года. Спустя некоторое время ее отпустили под домашний арест.