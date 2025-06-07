В Бишкеке пройдет выставка картин на основе произведений Чингиза Айтматова

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева 10 июня состоится официальное открытие выставки картин, вдохновленных жизнью и произведениями Чингиза Айтматова.

Выставка организована под эгидой ТЮРКСОЙ и объединит работы художников, сумевших передать в живописи философскую глубину и образный мир великого писателя.

В церемонии открытия примут участие министр культуры, информации и молодежной политики Мирбек Мамбеталиев, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, депутат парламента Турции Ильяс Топсакал, народный художник Азербайджана Сакит Маммедов и президент фонда Чингиза Айтматова художник и куратор выставки Эльдар Айтматов.

Вход свободный.