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Общество

Суд требует мэрию предоставить письмо ЕБРР по передаче троллейбусов

Суд обязал мэрию и городской кенеш представить ответ о наличии письма от Европейского банка реконструкции и развития, где сообщается, что троллейбусы закуплены для Бишкека и для дальнейшей передачи требуется согласие банка. Об этом сообщили активисты инициативы «БишкекСМОГ».

По их данным, в мэрии заявили, что не получали письма от банка, а представители БГК заявили, что письмо не связано с судебным разбирательством.

Тем не менее судья обязал предоставить ответ о наличии письма на следующем заседание.  

Активисты инициативы «БишкекСМОГ» сообщили, что заседание растянулось на три месяца. За это время сменился судья, а «Бишкекское троллейбусное управление» реорганизовали в муниципальное предприятие «Бишкекской городской транспорт». 

Следующее заседание намечено на 25 июня в 14.00 в Административном суде.

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Ликвидация троллейбусов. ЕБРР направит в Бишкек специалистов для оценки ситуации

Напомним, в июне 2024 года мэрия предложила передать 100 троллейбусов Ошу, в Бишкеке начали демонтировать контактную сеть, что вызвало обеспокоенность у части горожан. 29 августа 2024 года на сессии депутаты БГК одобрили передачу техники. Первые троллейбусы прибыли в южную столицу. Жители Бишкека подали иск в суд на решение городского кенеша о передаче техники. Они считают, что решение противоречит закону о кредитном соглашении о покупке троллейбусов № 1191-VI и принималось с многочисленными нарушениями. 

В конце мая стало известно, что специалисты ЕБРР и развития приедут в столицу для оценки ситуации вокруг ликвидации троллейбусного движения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331289/
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