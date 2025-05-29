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Общество

Мэрии Бишкека вернули детский сад стоимостью почти 280 миллионов сомов

На баланс мэрии Бишкека возвращено здание детского сада общей стоимостью 279 миллионов 319 тысяч сомов. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Детсад находился на балансе Национального общества Красного Полумесяца, оно возместило 3 миллиона сомов в местный бюджет города.

Детский сад, рассчитанный на 280 мест, с прилегающим земельным участком площадью 0,99 гектара вернули при содействии Генпрокуратуры.

Кроме того, на безвозмездной основе на баланс муниципалитета НОКП передало три автомашины скорой медицинской помощи, предназначенные для транспортировки больных и реанимационных работ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330837/
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