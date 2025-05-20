Мэрия проведет рейды по ограничению мест передвижения гольф-каров в Бишкеке

21 мая в Бишкеке власти города начнут проводить рейды по ограничению движения гольф-каров. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Напомним, бишкекчанин рассказал 24.kg, что в сквере имени Чингиза Айтматова передвижные аттракционы паркуют на тротуаре, а их арендаторы ночуют прямо в салоне.

В мэрии сказали, что по этому вопросу состоялось плановое совещание, где рассмотрены вопросы многократных нарушений, совершаемых гольф-карами, а также законность их передвижения.

По итогам совещания установлено, что передвижение электромобилей винтажного типа не соответствует требованиям действующего законодательства.

В связи с этим с 21 мая муниципальная инспекция и УПСМ столичного ГУВД будут проводить проверки для выявления нарушений.