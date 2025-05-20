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Общество

В КР 18 компаний после добычи золота не провели рекультивацию земель

В Кыргызстане 18 компаний после добычи золота не провели рекультивацию земель. Об этом заявил на заседании комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике депутат Жайлообай Нышанов.

По его словам, эти предприятия работали в Чаткальском районе, однако после окончания разработки они не провели рекультивационные работы и сбежали.

«Были обращения в прокуратуру по этому поводу, но они не дали результатов. Некоторые компании до сих пор работают в этой отрасли. Надо заставить такие недобросовестные фирмы проводить рекультивацию земель. Забирают все золото, а людям оставляют пустые земли. Недавно один аксакал жаловался, что одной из таких компаний передали 90 гектаров земли под раскопки россыпного золота, но земли пострадали после того, что не проведены рекультивационные работы», — добавил Жайлообай Нышанов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329739/
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