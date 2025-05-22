Немка Марен Эрнст о том, почему 33 года жизни посвятила детям из Кыргызстана

Знакомство с Марен Эрнст из Германии произошло случайно, когда стало известно об открытии в Токмаке центра поддержки для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Марен Эрнст — основатель некоммерческой организации «Аплифт/Uplift», которая занимается благотворительной деятельностью и поддерживает нуждающихся детей в Кыргызстане.
Путь добра
В 2005 году после посещения приюта в Бишкеке она начала проект «Любовь и забота для детей, проживающих в детских домах».
«Мы начали работать, чтобы помочь женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, чтобы они не отдавали детей в детдома, тем самым сокращая число социальных сирот. Мы сопровождали их во время беременности, родов и после», — добавила она.
В 2007 году Марен и ее друзья основали общественный фонд «Аплифт/Uplift» (www.uplift-aufwind.org), который начал поддержку нуждающихся матерей и семей в Кыргызстане. С первых лет работы он содействует улучшению политики защиты детей и повышению стандартов ухода в детских учреждениях.
«Регулярное общение в «игровой группе» имеет решающее значение и для детей, и для родителей. Многие дети здесь в первый раз вступают в социальный контакт с другими людьми, которые не являются членами семьи. А родители осознают — они не единственные, кто сталкивается с подобной бедой. Это помогает им, позволяет отказаться от мысли отдать ребенка в детский дом, чтобы снова «нормально» жить и работать: они осознают, что могут справиться сами, найти силы и сообща стать активными ради себя и своих детей», — говорит она.
С 2009 года «игровую группу» посетили более 1 тысячи семей. Сейчас регулярно — 30 семей, более 80 семей получают помощь в рамках программы по домашнему визитированию.
Помощь по направлениям
ОФ «Аплифт/Uplift» также проводил различные проекты и программы по поддержке нуждающихся семей. Например, для семей с детьми с ОВЗ в 2018-2019 годах совместно с Бишкекским «Ротари клубом» закупили 112 дойных коров. За 8 лет выдали около 500 фруктовых саженцев (проект продолжается с 2019-го).
Кроме того, организация поддержала углем и продуктами во время коронавируса семьи в особо тяжелых ситуациях. Так, в 2020 году около 430 семей получали наборы необходимых продуктов.
Собственный центр развития
В 2019 году Чуйское межрайонное управление труда и социального развития предоставило ОФ «Аплифт/Uplift» помещение на безвозмездной основе для организации работы центра поддержки детей с особыми потребностями и их семей в Токмаке. Это стало важным шагом в развитии нашей работы в регионе.
Благодаря этой поддержке на протяжении семи лет «Аплифт/Uplift» смог проводить регулярные занятия и консультации для детей и их родителей.
«25 апреля 2025 года прошло важное событие — открытие собственного центра развития «Аплифт» в Токмаке. В новом здании продолжает работать команда специалистов, предоставляющих услуги по эрготерапии (восстановление навыков и поддержка самостоятельности), физической терапии (двигательная реабилитация) и логопедии. В центре ежемесячно получают поддержку около 100 детей», — отмечает Марен Эрнст.
«Аплифт центр» — это место, где семьи детей с ОВЗ получают комплексную поддержку, они посещают группу самопомощи, могут пройти обучение по доходоприносящей деятельности (работа с войлоком, швейная мастерская и другое), что помогает устойчивости семей и расширению их возможностей.
«Центр создали с целью поддержки детей и семей, находящихся в уязвимом положении. Он станет важной частью нашей совместной работы по укреплению социальных инициатив в регионе. Построили его благодаря неоценимой поддержке Международного женского клуба (BIWC), который выделил первый взнос, и Европейского банка реконструкции и развития (EBRD), который удвоил собранную сумму, а также других партнеров и друзей организации», — добавила Марен Эрнст.
/Uplift» помог более чем 20 тысячам детям, а сейчас поддерживает более 1 тысячи 200 семей в регионах Кыргызстана. Организация активно вовлекает гражданское общество, местные сообщества и государственные структуры в решение вопросов детей.
«Сорок девушек»
Свои воспоминания о жизни и работе в Кыргызстане активистка отразила в недавно увидевшей свет книге на немецком языке. В переводе на русский ее название звучит как «Сорок девушек». Название возникло от слова «кыргыз», что созвучно с «кырк кыз» — сорок девушек.
В литературном дебюте автор рассказывает о своем видении непростого пути Кыргызстана от его независимости до наших дней. Делится впечатлениями о силе женщин и взаимосвязях между культурами двух стран, человечности и людях, впечатливших ее.
Планируется перевод книги на русский язык.
Оценить по достоинству
К слову, за многолетнюю благотворительную деятельность Марен Эрнст вручена медаль имени Батыш Салиевой Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики.
Церемония награждения состоялась в рамках Глобального саммита по вопросам инвалидности, прошедшего 2–3 апреля 2025 года в Берлине.
Но глава фонда не любит, когда деятельность ее организации называют проектом, поскольку, по ее мнению, любой проект носит временный характер. Она же сама нацелена на бессрочную работу.