Немка Марен Эрнст о том, почему 33 года жизни посвятила детям из Кыргызстана

Знакомство с Марен Эрнст из Германии произошло случайно, когда стало известно об открытии в Токмаке центра поддержки для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Марен Эрнст — основатель некоммерческой организации «Аплифт/Uplift», которая занимается благотворительной деятельностью и поддерживает нуждающихся детей в Кыргызстане.

Фото ОФ «Аплифт». Марен Эрнст

В далеком 1992 году Марен попала в Кыргызстан экспертом по образовательным программам в немецком аналитическом центре и получила опыт работы с детьми, который в корне поменял ее жизнь. С тех пор Марен живет в Берлине и Бишкеке.

Путь добра

В 2005 году после посещения приюта в Бишкеке она начала проект «Любовь и забота для детей, проживающих в детских домах».

«Мы начали работать, чтобы помочь женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, чтобы они не отдавали детей в детдома, тем самым сокращая число социальных сирот. Мы сопровождали их во время беременности, родов и после», — добавила она.

В 2007 году Марен и ее друзья основали общественный фонд «Аплифт/Uplift» (www.uplift-aufwind.org), который начал поддержку нуждающихся матерей и семей в Кыргызстане. С первых лет работы он содействует улучшению политики защиты детей и повышению стандартов ухода в детских учреждениях.

Фото ОФ «Аплифт». Реабилитационный центр

В 2009 году в Токмаке Марен Эрнст основала одну из первых в Кыргызстане групп самопомощи для семей, воспитывающих детей с особыми потребностями или хроническими заболеваниями.

«Регулярное общение в «игровой группе» имеет решающее значение и для детей, и для родителей. Многие дети здесь в первый раз вступают в социальный контакт с другими людьми, которые не являются членами семьи. А родители осознают — они не единственные, кто сталкивается с подобной бедой. Это помогает им, позволяет отказаться от мысли отдать ребенка в детский дом, чтобы снова «нормально» жить и работать: они осознают, что могут справиться сами, найти силы и сообща стать активными ради себя и своих детей», — говорит она.

Фото ОФ «Аплифт». Реабилитационный центр

С 2009 года «игровую группу» посетили более 1 тысячи семей. Сейчас регулярно — 30 семей, более 80 семей получают помощь в рамках программы по домашнему визитированию.

Помощь по направлениям

ОФ «Аплифт/Uplift» также проводил различные проекты и программы по поддержке нуждающихся семей. Например, для семей с детьми с ОВЗ в 2018-2019 годах совместно с Бишкекским «Ротари клубом» закупили 112 дойных коров. За 8 лет выдали около 500 фруктовых саженцев (проект продолжается с 2019-го).

Кроме того, организация поддержала углем и продуктами во время коронавируса семьи в особо тяжелых ситуациях. Так, в 2020 году около 430 семей получали наборы необходимых продуктов.

Собственный центр развития

В 2019 году Чуйское межрайонное управление труда и социального развития предоставило ОФ «Аплифт/Uplift» помещение на безвозмездной основе для организации работы центра поддержки детей с особыми потребностями и их семей в Токмаке. Это стало важным шагом в развитии нашей работы в регионе.

Благодаря этой поддержке на протяжении семи лет «Аплифт/Uplift» смог проводить регулярные занятия и консультации для детей и их родителей.

«25 апреля 2025 года прошло важное событие — открытие собственного центра развития «Аплифт» в Токмаке. В новом здании продолжает работать команда специалистов, предоставляющих услуги по эрготерапии (восстановление навыков и поддержка самостоятельности), физической терапии (двигательная реабилитация) и логопедии. В центре ежемесячно получают поддержку около 100 детей», — отмечает Марен Эрнст.

Фото ОФ «Аплифт». Открытие реабилитационного центра

Кроме того, в центре продолжится образовательная программа по развитию профессиональных компетенций в терапевтической сфере.

«Аплифт центр» — это место, где семьи детей с ОВЗ получают комплексную поддержку, они посещают группу самопомощи, могут пройти обучение по доходоприносящей деятельности (работа с войлоком, швейная мастерская и другое), что помогает устойчивости семей и расширению их возможностей.

«Центр создали с целью поддержки детей и семей, находящихся в уязвимом положении. Он станет важной частью нашей совместной работы по укреплению социальных инициатив в регионе. Построили его благодаря неоценимой поддержке Международного женского клуба (BIWC), который выделил первый взнос, и Европейского банка реконструкции и развития (EBRD), который удвоил собранную сумму, а также других партнеров и друзей организации», — добавила Марен Эрнст.

Фото ОФ «Аплифт». Реабилитационный центр

/Uplift

За 20 лет «Аплифт» помог более чем 20 тысячам детям, а сейчас поддерживает более 1 тысячи 200 семей в регионах Кыргызстана. Организация активно вовлекает гражданское общество, местные сообщества и государственные структуры в решение вопросов детей.

«Сорок девушек»

Свои воспоминания о жизни и работе в Кыргызстане активистка отразила в недавно увидевшей свет книге на немецком языке. В переводе на русский ее название звучит как «Сорок девушек». Название возникло от слова «кыргыз», что созвучно с «кырк кыз» — сорок девушек.

В литературном дебюте автор рассказывает о своем видении непростого пути Кыргызстана от его независимости до наших дней. Делится впечатлениями о силе женщин и взаимосвязях между культурами двух стран, человечности и людях, впечатливших ее.

Планируется перевод книги на русский язык.

Фото ОФ «Аплифт». Марен Эрнст

Оценить по достоинству

К слову, за многолетнюю благотворительную деятельность Марен Эрнст вручена медаль имени Батыш Салиевой Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики.

Церемония награждения состоялась в рамках Глобального саммита по вопросам инвалидности, прошедшего 2–3 апреля 2025 года в Берлине.

Фото ОФ «Аплифт». Церемония награждения в посольстве

В посольстве Германия в Бишкеке также оценили работу фонда и наградили 26 апреля 2025 года Марен Эрнст орденом «За заслуги», присвоенным ей президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

Но глава фонда не любит, когда деятельность ее организации называют проектом, поскольку, по ее мнению, любой проект носит временный характер. Она же сама нацелена на бессрочную работу.