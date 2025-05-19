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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 19 мая дожди с грозами. Температура воздуха днем ожидается +24 градуса.

Отключения света, воды и газа

  • 14.30-16.30 — 7-й микрорайон, 38/1, 39-43;
  • 9.30-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 3;
  • 9.30-13.30 — микрорайон «Асанбай», 2-4, 8/2, 8/3, 9-11;
  • 9.30-17.30 — отрезок переулка Никитина;
  • 12.30-15.30 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Шабдана Баатыра, Молдокулова, Сайма-Таш, Тон, Куйручук, Ой-Терскен, Конорчок, Ахунбаева);
  • 9.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Бердибаева, Ак-Марал, Ак-Тан, Ак-Кайын, Шабдан, Терметчикова, Садыбакасова, Ахунбаева, Кен-Суу, Ак-Шыйрак, Жазыйра, Чортекова, Куюкова), отрезки улиц Тоголока Молдо, Сыдыкова, Токтогула, Киевской, проспекта Жибек Жолу, улица Киевская, 95, жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Сакеева, Сулайман Тоо, Доолот), отрезки улиц Васильева, Тулебердиева, переулки Тихвинский, Измайловский;
  • 15.00-17.00 — отрезки улиц Садыгалиева, Волковой, Вятской, переулок Нижний.

В Бишкеке с 21 апреля по 31 мая отключили горячее водоснабжение для выполнения профилактических и ремонтных работ. Подробнее

С 9.00 до 20.00 не будет питьевой воды в микрорайоне «Тунгуч», жилмассивах «Рухий Мурас», жилмассив «44 га». Подробнее

У кого намечается той

Мирлан Самыйкожо

Родился 19 мая 1984 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Памятные даты

В Кыргызстане открыта Фрунзенская специальная средняя школа милиции МВД СССР

19 мая 1969 года приказом МВД СССР создана Фрунзенская специальная средняя школа милиции. Преподавательский состав скомплектован за счет Иваново-Франковской и Елабужской специальных средних школ милиции МВД СССР, а также из числа практических работников МВД Кыргызстана.

9 июля 1991-го Фрунзенская специальная средняя школа милиции МВД СССР указом главы государства преобразована в Бишкекскую высшую школу МВД. А 15 января 2000 года преобразована в Академию Министерства внутренних дел.

После окончания пятилетнего курса обучения курсанты получают звание «лейтенант» и специальность «юриспруденция».

Люди, которые меняли мир

Родился красноармеец Дуйшенкул Шопоков

Родился 19 мая 1915 года в селе Шалта Чуйской области Кыргызстана.

16 ноября 1941-го у разъезда Дубосеково Волоколамского района Московской области в составе группы истребителей танков участвовал в отражении многочисленных атак немецких фашистов. Подвиг 28 героев-панфиловцев вошел в историю. В этом бою Дуйшенкул Шопоков героически погиб.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 21 июля 1942 года ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

из интернета
Фото из интернета. Бюст Дуйшенкула Шопокова в Волоколамске

В честь него названы город в Чуйской области, несколько школ. 7 мая 2015-го бюст Дуйшенкула Шопокова установлен в Волоколамске.

Родился государственный деятель Алымбек Савитахунов

Родился 19 мая 1929 года в Балыкчи Иссык-Кульской области.

После окончания института, в 1949-м, начал с работы в Министерстве сельского хозяйства Киргизской ССР, где прошел путь от старшего зоотехника до начальника главного управления животноводства.

1980-1985 — министр сельского хозяйства Киргизской ССР.

Был депутатом Верховного Совета СССР 10-го созыва, депутатом Верховного Совета республики 8-го, 9-го и 11-го созывов.

Один из видных государственных деятелей Кыргызстана своего времени, внесший большой личный вклад в социально-экономическое развитие страны и ее аграрного сектора.

Умер в 2017 году.

Родился композитор Михаил Бурштин

Родился 19 мая 1943 года во Фрунзе. Член Союза композиторов Киргизии (1969), Израиля (1993). Заслуженный деятель культуры КР (1990).

Являлся одним из ведущих пианистов-исполнителей республики, первым исполнителем многих фортепианных и камерно-инструментальных произведений кыргызских авторов.

Интересы композитора выходят за рамки привычного круга образных и жанровых представлений, сложившихся в кыргызском профессиональном музыкальном искусстве.

Михаил Бурштин смело экспериментирует с жанровыми моделями искусства прошлого и настоящего, пользуясь при этом кардинально новыми средствами музыки XX столетия в области формы, лада, гармонии, полифонии, метроритма, инструментовки.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329377/
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