15:10
USD 87.45
EUR 98.04
RUB 1.09
Общество

В Казахстане выставили на продажу часть объектов космодрома «Байконур»

В Казахстане выставили на продажу часть объектов космодрома «Байконур». Совместное казахстанско-российское предприятие «Байтерек» выставило на торги технологическое оборудование с площадок космодрома.

иллюстративное
Фото иллюстративное

Отмечается, что оборудование, выставленное на продажу, не имеет дальнейших перспектив эксплуатации по своему прямому назначению, признано морально и физически устаревшим, и не подлежит интеграции в современные процессы проекта «Байтерек».

«Реализация указанного оборудования осуществляется в рамках оптимизации имеющихся производственных площадей и подготовки к размещению новых технологических систем, поставка которых уже началась», — говорится в сообщении.

Размещение нового оборудования необходимо для подготовки и проведения первого испытательного пуска в рамках проекта создания казахстанского космического ракетного комплекса «Байтерек», который запланирован на декабрь 2025 года.

В лоте указаны:

  • узлы и детали систем;
  • элементы металлоконструкций;
  • кабельная продукция;
  • здания и сооружения;
  • вагоны;
  • средства измерений;
  • компоненты, содержащие черные, цветные и драгоценные металлы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329295/
просмотров: 488
Версия для печати
Материалы по теме
«Гагаринский старт» на Байконуре может стать объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО
На «Байконуре» на недостроенном «Буране» написали: «Юра, мы приехали»
Бишкекчане увидели НЛО. Оказалось, с космодрома Байконур стартовала ракета
В Казахстане при тушении пожара после падения блоков ракеты погиб человек
Популярные новости
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидается жара до&nbsp;+40&nbsp;градусов Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается жара до +40 градусов
Круглосуточные стоматологии в&nbsp;Бишкеке. Адреса и&nbsp;телефоны Круглосуточные стоматологии в Бишкеке. Адреса и телефоны
Сейсмологи предупреждают о&nbsp;возможных повторных толчках в&nbsp;КР Сейсмологи предупреждают о возможных повторных толчках в КР
Как перенести аномальную жару в&nbsp;Бишкеке. Советы медиков Как перенести аномальную жару в Бишкеке. Советы медиков
Бизнес
Принимайте оплату легко&nbsp;&mdash; увеличивайте доход бизнеса с&nbsp;O!Bank Принимайте оплату легко — увеличивайте доход бизнеса с O!Bank
Газификация под 3&nbsp;процента от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Газификация под 3 процента от «Элдик Банка»
Акция &laquo;Ноль на&nbsp;миллион&raquo; от&nbsp;MBANK для новых пользователей MKassa Акция «Ноль на миллион» от MBANK для новых пользователей MKassa
Акция от&nbsp;MegaPay: получите бесплатно стильный NFC-стикер Акция от MegaPay: получите бесплатно стильный NFC-стикер
16 мая, пятница
15:05
Принимайте оплату легко — увеличивайте доход бизнеса с O!Bank Принимайте оплату легко — увеличивайте доход бизнеса с ...
15:01
В Бишкеке вывели спецтехнику, чтобы спастись от жары
14:59
Мужчина уснул в своем авто и cкончaлся на автомойке в Бишкеке
14:55
В Сети появилось видео, на котором девушка высунулась из люка авто и танцует
14:44
Жара. Зачет по физкультуре у выпускников в Бишкеке решили перенести