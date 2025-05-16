В Казахстане выставили на продажу часть объектов космодрома «Байконур». Совместное казахстанско-российское предприятие «Байтерек» выставило на торги технологическое оборудование с площадок космодрома.

Фото иллюстративное

Отмечается, что оборудование, выставленное на продажу, не имеет дальнейших перспектив эксплуатации по своему прямому назначению, признано морально и физически устаревшим, и не подлежит интеграции в современные процессы проекта «Байтерек».

«Реализация указанного оборудования осуществляется в рамках оптимизации имеющихся производственных площадей и подготовки к размещению новых технологических систем, поставка которых уже началась», — говорится в сообщении.

Размещение нового оборудования необходимо для подготовки и проведения первого испытательного пуска в рамках проекта создания казахстанского космического ракетного комплекса «Байтерек», который запланирован на декабрь 2025 года.

В лоте указаны: