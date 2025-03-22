В Кыргызстане подвели итоги проекта по развитию инфраструктуры качества

В Министерстве экономики состоялось заключительное заседание наблюдательного совета проекта «Пользование услугами инфраструктуры качества в Кыргызстане». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, проект, запущенный в 2019 году, завершает свою работу в марте 2025-го.

Второй этап проекта реализовывался с 2022 года в рамках соглашения между МЭиК и Федеральным физико-техническим институтом Германии (РТВ).

В заседании приняли участие замминистра экономики и коммерции Назарбек Малаев, эксперты РТВ, специалисты министерства, Центра по стандартизации и метрологии при МЭиК, Кыргызского центра аккредитации, а также представители бизнеса.

Участники обсудили результаты работы по пяти направлениям: метрология (в Бишкеке и регионах), испытательные лаборатории пищевой продукции, аккредитация, взаимодействие инфраструктуры качества с частным сектором и сотрудничество инфраструктуры качества, бизнеса и вузов.

Отмечено, что благодаря проекту расширился перечень международно признанных услуг по калибровке и тестированию. Предприятия в регионах стали активнее использовать их. Компании внедряют новые возможности инфраструктуры качества.