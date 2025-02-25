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Общество

Переоформление жилья без справки из ГНС. Услугу опробовали более ста человек

С первого дня запуска автоматизированной системы по переоформлению недвижимости без справки об отсутствии налоговой задолженности более ста человек воспользовались этой услугой через ГУ «Кадастр». Об этом сообщает пресс-служба государственного учреждения «Салык Сервис».

Напомним, ГУ «Салык Сервис» разработало систему обмена данных между ведомствами, которая упрощает перерегистрацию имущества в отделениях Государственной регистрационной службы. Теперь в случае отсутствия задолженности в налоговых органах кадастровая система автоматически будет видеть эту информацию и приступать к оформлению имущества.

Проверить налоговую задолженность можно онлайн в мобильном приложении Salyk.kg, в «личном кабинете» на сайте https://cabinet.salyk.kg/ или в приложении Tunduk.

Если есть долг, его можно погасить:

  • прямо из мобильного приложения Salyk.kg;
  • в «личном кабинете налогоплательщика» через QR-код.

«Если нет доступа к «личному кабинету», специалист на переоформлении может дать QR-код, чтобы можно было оплатить с любого электронного кошелька, где есть функция оплаты через такой код. Для граждан, не имеющих электронные деньги, по-прежнему есть доступ традиционной оплаты через кассы любых банков», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/321060/
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