Самозапрет на выдачу кредитов появится в России с 1 марта

С 1 марта 2025 года в РФ заработает механизм самозапрета на выдачу кредитов. Об этом сообщает Банк России.

По его данным, самозапрет распространяется на потребительские кредиты (займы), в том числе на договоры банковского счета, предусматривающие платежи, несмотря на отсутствие денежных средств (овердрафты), договоры, предполагающие выдачу кредитных карт.

В то же время его нельзя будет установить на ипотеку, автокредиты, обязательства по которым обеспечены залогом транспортного средства, основные образовательные кредиты (на оплату обучения, которая сразу перечисляется в образовательную организацию) и поручительства. Самозапрет также не распространяется на выдачу денежных средств по уже имеющимся кредитным картам и оплату задолженности по ранее выданным займам.

Самозапрет можно будет зафиксировать в своей кредитной истории через портал «Госуслуги».

По данным СМИ, эта опция поможет избежать мошенничества и импульсивных займов.