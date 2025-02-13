Генпрокуратура запускает приложение для борьбы с давлением на предпринимателей

Генеральная прокуратура объявила о запуске мобильного приложения «Защита бизнеса», призванного стать эффективным инструментом для борьбы с незаконным вмешательством в деятельность предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Приложение разработано при поддержке ведущих сотовых операторов страны: «Альфа Телеком», «Нур Телеком» и «Скай Мобайл». Информационная кампания по популяризации приложения уже стартовала — абоненты получают SMS-сообщения с призывом к его скачиванию.

«Защита бизнеса» — это прямой канал связи между предпринимателями и органами прокуратуры. С его помощью бизнесмены могут оперативно сообщать о любых фактах необоснованных проверок, давления со стороны государственных органов и других незаконных действиях.

Отмечается, что важной особенностью приложения является возможность прикреплять к обращениям фото- и видеоматериалы, служащие доказательной базой.

Как заявляют в Генеральной прокуратуре, создание данного приложения является частью комплекса мер, направленных на пресечение необоснованного вмешательства государственных органов в деятельность субъектов предпринимательства.