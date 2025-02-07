Афиша Бишкека на выходные: детские шоу, кинопоказ и гала-концерт артистов балета

Театры

8-9 февраля. Спектакль «Дракон» (фантасмагория)

За основу взят сказочный сюжет народов Юго-Восточной Азии о драконе, которого нельзя победить, потому что победитель сам обращается в дракона, и только юноша с чистыми помыслами может убить чудовище.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 19.00.

8 февраля. Опера «Паяцы»

В основу сюжета положено действительное происшествие: в Калабрии, близ города Монтальто, актер бродячего театра убил жену на сцене, подозревая ее в неверности.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

8-9 февраля. Спектакль «Эти свободные бабочки»

Это абсолютно бродвейская история о любви. Он сын известной писательницы, она взбалмошная, экстравагантная, мечтает о карьере актрисы в местном театре. На пути к счастливому финалу обоим предстоят искушения и испытания.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

9 февраля. Гала-концерт артистов балета

В программе номера классической и современной хореографии.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

Выставки, ярмарки

8-9 февраля. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

Концерты, фестивали, выступления

8 февраля. Кинопоказ

«Под ветвями боярышника» — фильм, где каждый момент наполнен любовью, болью и неизбежными выборами. Это история, в которой одно мгновение способно перевернуть всю жизнь, оставив в сердце следы страсти и тревоги. После просмотра — традиционное обсуждение, которое откроет новые грани этой истории. Дом кино имени Чингиза Айтматова, 11.00.

8 февраля. Osaka Day

Гости узнают больше о всемирной выставке EXPO, которая пройдет c 13 апреля по 13 октября в Осаке, и пообщаются с ее участниками из Кыргызстана. Они также попробуют знаменитые блюда японской кухни — такояки и окономияки, которые давно стали визитной карточкой Осаки, примерят традиционную одежду — юкату.

Кыргызско-Японский центр развития, 11.00-15.00.

8 февраля. Творческий вечер группы «Элес»

Хиты группы, такие как «Ты мне нужна», «Никогда» и другие, стали символами целой эпохи, наполняя души слушателей теплом и ностальгией. В программе будут и новые песни коллектива.

Ресторан «Бухара», 19.00.

8 февраля. Панк-вечеринка

Приготовься к вечеру, где анархия встречается с искусством! Организаторы вдохновились стилем Вивьен Вествуд, чтобы создать атмосферу настоящего модного бунта — смелые образы, панк-эстетика и музыка.

Арт-ресторан «Музей», 21.00.

9 февраля. Аудиоспектакль «Дух города»

Узнайте Бишкек с новой стороны через историю 12-летней девочки Лу, которая впервые знакомится с духом своего родного города.

Сквер имени Максима Горького, 13.00.

Лекции, мастер-классы

8 февраля. Лекция по истории мирового искусства

В этот день гости отправятся в увлекательное путешествие в мир искусства Древней Греции и Древнего Рима. Лектор — искусствовед, арт-менеджер, куратор Акжибек Бейшебаева.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 14.00.

Для детей

8-9 февраля. Детские шоу-программы

В субботу детей будет ждать шаровая дискотека, а в воскресенье — захватывающий квест.

ДРЦ «Мамалак», 18.00.

8 февраля. Шоу «Корабль из мягких кубиков»

Детей ждут игры и танцы вместе с Among Us. Приходите всей семьей — будет много смеха, музыки и ярких эмоций!

ДРЦ Fun City, 16.00.

9 февраля. Сказка на подушках «Мечта»

«Бэби-театр» — это дополнительная сценическая площадка в Русском театре, на которой будут идти спектакли для зрителей от одного года до четырех лет. Представления проходят не на сцене, а в уютном зале с мягким ковром и подушками на полу. Спектакли здесь интерактивные, игровые, а это значит, что ребята смогут не только посмотреть сказку, но и стать ее полноценными участниками.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

9 февраля. Спектакль «Айболит и Бармалей»

Вместе с главными героями Таней и Ваней вы окажетесь в Африке, повстречаете Крокодила и Гориллу, акулу Каракулу и забавного злодея Бармалея. Ну а всех излечит-исцелит, всем поднимет настроение и развеселит весь зал, конечно же, добрый доктор Айболит.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 11.00.

8-9 февраля. Спектакли «Снежные человечки» и «Кар балдар»

Спектакль о полном приключений путешествии мальчика и девочки из снега. Чтобы помочь новым друзьям, они отправляются на поиски солнца.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00 (на русском языке), 12.30 (на кыргызском).