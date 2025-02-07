20:05
USD 87.45
EUR 90.93
RUB 0.90
Общество

Афиша Бишкека на выходные: детские шоу, кинопоказ и гала-концерт артистов балета

Театры

8-9 февраля. Спектакль «Дракон» (фантасмагория)

За основу взят сказочный сюжет народов Юго-Восточной Азии о драконе, которого нельзя победить, потому что победитель сам обращается в дракона, и только юноша с чистыми помыслами может убить чудовище.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 19.00.

8 февраля. Опера «Паяцы»

В основу сюжета положено действительное происшествие: в Калабрии, близ города Монтальто, актер бродячего театра убил жену на сцене, подозревая ее в неверности.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

8-9 февраля. Спектакль «Эти свободные бабочки»

Это абсолютно бродвейская история о любви. Он сын известной писательницы, она взбалмошная, экстравагантная, мечтает о карьере актрисы в местном театре. На пути к счастливому финалу обоим предстоят искушения и испытания.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

9 февраля. Гала-концерт артистов балета

В программе номера классической и современной хореографии.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

Выставки, ярмарки

8-9 февраля. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

Концерты, фестивали, выступления

8 февраля. Кинопоказ

«Под ветвями боярышника» — фильм, где каждый момент наполнен любовью, болью и неизбежными выборами. Это история, в которой одно мгновение способно перевернуть всю жизнь, оставив в сердце следы страсти и тревоги. После просмотра — традиционное обсуждение, которое откроет новые грани этой истории.

Дом кино имени Чингиза Айтматова, 11.00.

8 февраля. Osaka Day

Гости узнают больше о всемирной выставке EXPO, которая пройдет c 13 апреля по 13 октября в Осаке, и пообщаются с ее участниками из Кыргызстана. Они также попробуют знаменитые блюда японской кухни — такояки и окономияки, которые давно стали визитной карточкой Осаки, примерят традиционную одежду — юкату.

Кыргызско-Японский центр развития, 11.00-15.00.

8 февраля. Творческий вечер группы «Элес»

Хиты группы, такие как «Ты мне нужна», «Никогда» и другие, стали символами целой эпохи, наполняя души слушателей теплом и ностальгией. В программе будут и новые песни коллектива.

Ресторан «Бухара», 19.00.

8 февраля. Панк-вечеринка

Приготовься к вечеру, где анархия встречается с искусством! Организаторы вдохновились стилем Вивьен Вествуд, чтобы создать атмосферу настоящего модного бунта — смелые образы, панк-эстетика и музыка.

Арт-ресторан «Музей», 21.00.

9 февраля. Аудиоспектакль «Дух города»

Узнайте Бишкек с новой стороны через историю 12-летней девочки Лу, которая впервые знакомится с духом своего родного города.

Сквер имени Максима Горького, 13.00.

 

Лекции, мастер-классы

8 февраля. Лекция по истории мирового искусства

В этот день гости отправятся в увлекательное путешествие в мир искусства Древней Греции и Древнего Рима. Лектор — искусствовед, арт-менеджер, куратор Акжибек Бейшебаева.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 14.00.

Для детей

8-9 февраля. Детские шоу-программы

В субботу детей будет ждать шаровая дискотека, а в воскресенье — захватывающий квест.

ДРЦ «Мамалак», 18.00.

8 февраля. Шоу «Корабль из мягких кубиков»

Детей ждут игры и танцы вместе с Among Us. Приходите всей семьей — будет много смеха, музыки и ярких эмоций!

ДРЦ Fun City, 16.00.

9 февраля. Сказка на подушках «Мечта»

«Бэби-театр» — это дополнительная сценическая площадка в Русском театре, на которой будут идти спектакли для зрителей от одного года до четырех лет. Представления проходят не на сцене, а в уютном зале с мягким ковром и подушками на полу. Спектакли здесь интерактивные, игровые, а это значит, что ребята смогут не только посмотреть сказку, но и стать ее полноценными участниками.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

9 февраля. Спектакль «Айболит и Бармалей»

Вместе с главными героями Таней и Ваней вы окажетесь в Африке, повстречаете Крокодила и Гориллу, акулу Каракулу и забавного злодея Бармалея. Ну а всех излечит-исцелит, всем поднимет настроение и развеселит весь зал, конечно же, добрый доктор Айболит.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 11.00.

8-9 февраля. Спектакли «Снежные человечки» и «Кар балдар»

Спектакль о полном приключений путешествии мальчика и девочки из снега. Чтобы помочь новым друзьям, они отправляются на поиски солнца.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00 (на русском языке), 12.30 (на кыргызском).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319235/
просмотров: 232
Версия для печати
Материалы по теме
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
Афиша Бишкека на неделю: киноновинки, фламенко и фантасмагория
Получивший множество наград фильм «Горная трясогузка» выходит в прокат в Бишкеке
Афиша Бишкека на выходные: концерты, спектакли, выставки
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
В Бишкеке выходит в прокат кыргызская комедия «Жигиттин гүлү»
Фильм кыргызского режиссера впервые выходит в прокат в Юго-Восточной Азии
Афиша Бишкека на неделю: спектакли, кинопремьеры и выставки
Фильм «Качкын». О чем хотел рассказать Дастан Жапар Рыскелди в новой картине
Афиша Бишкека на выходные: классика для детей, выставка-перформанс и спектакли
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
Кыргызстанцы жалуются в&nbsp;связи с&nbsp;переездом Госрегистра: кабмин отреагировал Кыргызстанцы жалуются в связи с переездом Госрегистра: кабмин отреагировал
В&nbsp;Кыргызстане теперь не&nbsp;будет переноса рабочих дней на&nbsp;субботы В Кыргызстане теперь не будет переноса рабочих дней на субботы
В&nbsp;Бишкеке снега не&nbsp;будет, но&nbsp;и&nbsp;потепления тоже. Прогноз погоды на&nbsp;6-9 февраля В Бишкеке снега не будет, но и потепления тоже. Прогноз погоды на 6-9 февраля
Бизнес
Делайте переводы в&nbsp;&laquo;Юнистрим&raquo; и&nbsp;получите шанс выиграть автомобиль и&nbsp;ценные призы Делайте переводы в «Юнистрим» и получите шанс выиграть автомобиль и ценные призы
Три дня до&nbsp;судьбоносного розыгрыша: 10&nbsp;миллионов сомов могут стать вашими! Три дня до судьбоносного розыгрыша: 10 миллионов сомов могут стать вашими!
Откройте для себя Таиланд с&nbsp;&laquo;MEGA ЭЛКАРТ&raquo;! Успейте принять участие в&nbsp;акции! Откройте для себя Таиланд с «MEGA ЭЛКАРТ»! Успейте принять участие в акции!
Новый этап развития: ОАО &laquo;Коммерческий банк Кыргызстан&raquo; переименовано в&nbsp;Mbank Новый этап развития: ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» переименовано в Mbank
7 февраля, пятница
20:01
Кабмин Кыргызстана выделил 20 квот на обучение в докторантуре Кабмин Кыргызстана выделил 20 квот на обучение в доктор...
19:24
В Ташкенте решили открыть еще одну семикилометровую гастрономическую улицу
19:00
Афиша Бишкека на выходные: детские шоу, кинопоказ и гала-концерт артистов балета
18:58
Внимание! В каких районах Бишкека не будет воды
18:30
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 7 февраля. Что показывают датчики