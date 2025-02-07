15:34
USD 87.45
EUR 90.64
RUB 0.90
Общество

На дороге Балыкчи — Кочкор будет ограничено движение — буровзрывные работы

На дороге Балыкчи — Кочкор с сегодняшнего дня будет ограничено движение в связи с проведением на отдельных участках буровзрывных работ. О этом сообщили в ГП «НК «Кыргыз темир жолу».

Уточняется, что с 7 февраля по 3 марта 2025 года на участке до поворота на перевал Кубакы будет вводиться временное ограничение для движения автотранспорта. Буровзрывные работы проводят в рамках проекта по строительству железной дороги Балыкчи — Кочкор.

Участки будут закрывать по понедельникам, средам и пятницам с 8.00 до 17.30.

Водителей и пассажиров просят учитывать эту информацию при планировании маршрута и заранее выбирать альтернативные пути передвижения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319233/
просмотров: 166
Версия для печати
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
Кыргызстанцы жалуются в&nbsp;связи с&nbsp;переездом Госрегистра: кабмин отреагировал Кыргызстанцы жалуются в связи с переездом Госрегистра: кабмин отреагировал
В&nbsp;Кыргызстане теперь не&nbsp;будет переноса рабочих дней на&nbsp;субботы В Кыргызстане теперь не будет переноса рабочих дней на субботы
В&nbsp;Бишкеке снега не&nbsp;будет, но&nbsp;и&nbsp;потепления тоже. Прогноз погоды на&nbsp;6-9 февраля В Бишкеке снега не будет, но и потепления тоже. Прогноз погоды на 6-9 февраля
Бизнес
Откройте для себя Таиланд с&nbsp;&laquo;MEGA ЭЛКАРТ&raquo;! Успейте принять участие в&nbsp;акции! Откройте для себя Таиланд с «MEGA ЭЛКАРТ»! Успейте принять участие в акции!
Новый этап развития: ОАО &laquo;Коммерческий банк Кыргызстан&raquo; переименовано в&nbsp;Mbank Новый этап развития: ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» переименовано в Mbank
Рабочий лайфхак: рассказываем, как пользоваться мобильной связью&nbsp;О! бесплатно Рабочий лайфхак: рассказываем, как пользоваться мобильной связью О! бесплатно
Почему бизнесменам удобно пользоваться POS-терминалами от&nbsp;O!Bank? Почему бизнесменам удобно пользоваться POS-терминалами от O!Bank?
7 февраля, пятница
15:28
Для расширения взлетной полосы аэропорта «Каракол» выделят 38 гектаров земли Для расширения взлетной полосы аэропорта «Каракол» выде...
15:09
На дороге Балыкчи — Кочкор будет ограничено движение — буровзрывные работы
15:08
Уволились врачи. Пациенты НЦОГ не могли получить препараты
14:50
Мы тоже построим такой. Президент восхитился горнолыжным курортом в Китае
14:38
Заместитель министра финансов Руслан Татиков подал в отставку