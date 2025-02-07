На дороге Балыкчи — Кочкор с сегодняшнего дня будет ограничено движение в связи с проведением на отдельных участках буровзрывных работ. О этом сообщили в ГП «НК «Кыргыз темир жолу».

Уточняется, что с 7 февраля по 3 марта 2025 года на участке до поворота на перевал Кубакы будет вводиться временное ограничение для движения автотранспорта. Буровзрывные работы проводят в рамках проекта по строительству железной дороги Балыкчи — Кочкор.

Участки будут закрывать по понедельникам, средам и пятницам с 8.00 до 17.30.

Водителей и пассажиров просят учитывать эту информацию при планировании маршрута и заранее выбирать альтернативные пути передвижения.