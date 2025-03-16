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Общество

Подрыв льда. Спасатели Восточного Казахстана поделились завораживающим видео

В районе Алтай Восточно-Казахстанской области проведен подрыв льда в пяти местах на реке Бухтарме для предотвращения ледовых заторов и весеннего паводка. Об этом сообщает пресс-служба регионального Департамента по чрезвычайным ситуациям.

«В течение недели профилактические мероприятия велись в районе Алтай Восточно-Казахстанской области. Здесь на реке Бухтарме лед подорвали в пяти определенных местах, которые подвержены заторам. Подрыв льда на реке Бухтарме — это один из этапов противопаводковых мероприятий», — говорится в сообщении.

Общая площадь превентивных работ составила почти 90 тысяч квадратных метров.

В ДЧС подчеркнули, что места для подрыва выбраны на основе многолетнего мониторинга и наблюдений за наиболее подверженными заторам участками реки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322958/
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Подрыв льда. Спасатели Восточного Казахстана поделились завораживающим видео