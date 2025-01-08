19:32
USD 87.00
EUR 89.77
RUB 0.79
Общество

Свыше 80 тысяч мигрантов принудительно выдворено из России в 2024 году

Свыше 80 тысяч мигрантов было принудительно выдворено из России в 2024 году за нарушения миграционных правил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов РФ.

«Уже к декабрю 2024 года по решениям судов из России было принудительно выдворено более 80 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства», — говорится в сообщении службы.  В это число входит в том числе более 23 тысяч мигрантов из Москвы и Подмосковья.

Для сравнения: за весь 2023 год за пределы РФ было выдворено более 44,2 тысячи иностранных граждан и лиц без гражданства в 60 государств, а в 2022 году — 26,6 тысячи человек в 47 стран.

Отметим, что с 5 февраля 2025 года должностные лица МВД России получат право самостоятельно принимать решения о выдворении иностранцев за определенные административные правонарушения. Ранее для этого требовалось судебное решение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316190/
просмотров: 448
Версия для печати
Материалы по теме
Новые миграционные правила в России: что ждет граждан Кыргызстана в 2025 году
В РФ будут штрафовать за оказание услуг мигрантам из реестра контролируемых лиц
Полиция в России получит право свободно заходить в дома мигрантов
Нелегальные мигранты должны уехать из РФ или урегулировать статус до 30 апреля
В РФ решение о реестре контролируемых лиц для мигрантов-нарушителей подписано
Росстат: 97 процентов миграционного прироста РФ приходится на Среднюю Азию
«Я смог накопить деньги и построить дом»: Акылбек Эсенбаев о работе водителем
Контроль за банковскими счетами мигрантов усилят ЦБ России и Росфинмониторинг
В РФ тест на знание русского языка детьми мигрантов будет проводиться бесплатно
Ужесточать требования к мигрантам, чтобы уважали страну, в которой живут — Путин
Популярные новости
Рождество Христово. Как и&nbsp;почему отмечают праздник Рождество Христово. Как и почему отмечают праздник
Государственные аптеки в&nbsp;Кыргызстане. Адреса в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;других городах Государственные аптеки в Кыргызстане. Адреса в Бишкеке и других городах
В&nbsp;Бишкеке будет холодно. Прогноз погоды на&nbsp;6-8 января В Бишкеке будет холодно. Прогноз погоды на 6-8 января
Пропавший в&nbsp;Мексике кыргызстанец: кто ведет поиски и&nbsp;что известно о&nbsp;нем Пропавший в Мексике кыргызстанец: кто ведет поиски и что известно о нем
Бизнес
Кыргызский фильм &laquo;Марска учкан кыргыздар&raquo; готов покорить зрителей Кыргызский фильм «Марска учкан кыргыздар» готов покорить зрителей
Новогодние каникулы в&nbsp;Караколе вместе с&nbsp;MEGA Новогодние каникулы в Караколе вместе с MEGA
Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы
&laquo;Умай Групп&raquo;: В&nbsp;Новый год вместе с&nbsp;вами! Благодарим за&nbsp;выбор! «Умай Групп»: В Новый год вместе с вами! Благодарим за выбор!
8 января, среда
19:15
Поединок Мыктыбека Оролбая и Матеуша Ребецки признан лучшим по итогам 2024 года Поединок Мыктыбека Оролбая и Матеуша Ребецки признан лу...
19:01
В ООН на помощь Ливану запросили дополнительно $371,4 миллиона
18:45
Стоимость золота в 2025 году может достичь $3 тысяч за унцию
18:42
Президент подписал указ о снижении налоговой нагрузки
18:34
Минздраву поручили усилить меры по предотвращению распространения ОРВИ