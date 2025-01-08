Свыше 80 тысяч мигрантов принудительно выдворено из России в 2024 году

Свыше 80 тысяч мигрантов было принудительно выдворено из России в 2024 году за нарушения миграционных правил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов РФ.

«Уже к декабрю 2024 года по решениям судов из России было принудительно выдворено более 80 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства», — говорится в сообщении службы. В это число входит в том числе более 23 тысяч мигрантов из Москвы и Подмосковья.

Для сравнения: за весь 2023 год за пределы РФ было выдворено более 44,2 тысячи иностранных граждан и лиц без гражданства в 60 государств, а в 2022 году — 26,6 тысячи человек в 47 стран.

Отметим, что с 5 февраля 2025 года должностные лица МВД России получат право самостоятельно принимать решения о выдворении иностранцев за определенные административные правонарушения. Ранее для этого требовалось судебное решение.