С проспекта Чингиза Айтматова/Манаса в Бишкеке убирают маршрутки. Схемы движения

В столице продолжается высвобождение микроавтобусов с центральных улиц. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
По ее данным, это делается для оптимизации схем движения общественного транспорта и разгрузки центральных улиц.
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Перенаправлены на альтернативные улицы:
- № 101 — улицы Бакаева, Айни, Токтоналиева, Жаманбаева, Малдыбаева; Медерова, Токтоналиева, Айни, Бакаева, далее по схеме;
- № 104 — улицы Абдрахманова, Токомбаева, Жукеева-Пудовкина, Суеркулова, Каралаева, Ахунбаева, 7 Апреля, далее по схеме;
- № 106 — улицы Жунусалиева, Айни, Токтоналиева, Жаманбаева, Малдыбаева, далее по схеме;
- № 118 — улицы Асаналиева, Толстого, бульвар Молодой Гвардии, далее по схеме;
- № 132 — улицы Киевская, Логвиненко, Кулатова, Панфилова, Медерова, Абая; Ахунбаева, Жукеева-Пудовкина, далее по схеме;
- № 148 — улицы Бакаева, Толстого, бульвар Молодой Гвардии, далее по схеме;
- № 188 — улица Асаналиева, улицы Кулиева, Московская, Тоголока Молдо и далее по схеме;
- № 203 — улица Асаналиева, бульвар Молодой Гвардии, улица Киевская и далее по схеме;
- № 204 — улицы Бакаева, Айни, Токтоналиева, Жаманбаева, Малдыбаева, далее по схеме;
- № 215 — улицы Бакаева, Айни, Токтоналиева, Жаманбаева, Малдыбаева; Ахунбаева, далее по схеме;
- № 266 — улицы Садырбаева, Масалиева, Тыналиева, Асаналиева, Московская, Бейшеналиевой и далее по схеме;
- № 176 — улицы Киевская, Турусбекова; проспект Жибек Жолу, улица Уметалиева;
- № 200 — улицы Асаналиева, Айни, Токтоналиева, Жаманбаева, Малдыбаева;
- № 265 — улицы Садырбаева, Толстого, бульвар Молодой Гвардии, улицы Токтогула, Бейшеналиевой, далее по схеме;
- № 295 — улицы Садырбаева, Толстого, бульвар Молодой Гвардии, улицы Токтогула, Бейшеналиевой, далее по схеме.
Ранее в муниципалитете отметили, что микроавтобусы выведут из квадрата, ограниченного улицами Ахунбаева, 7 Апреля/Курманджан Датки, проспектами Чуй и Манаса/Чингиза Айтматова.