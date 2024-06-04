С проспекта Чингиза Айтматова/Манаса в Бишкеке убирают маршрутки. Схемы движения

В столице продолжается высвобождение микроавтобусов с центральных улиц. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, это делается для оптимизации схем движения общественного транспорта и разгрузки центральных улиц.

! Перенаправлены на альтернативные улицы: № 101 — улицы Бакаева, Айни, Токтоналиева, Жаманбаева, Малдыбаева; Медерова, Токтоналиева, Айни, Бакаева, далее по схеме;

№ 104 — улицы Абдрахманова, Токомбаева, Жукеева-Пудовкина, Суеркулова, Каралаева, Ахунбаева, 7 Апреля, далее по схеме;

№ 106 — улицы Жунусалиева, Айни, Токтоналиева, Жаманбаева, Малдыбаева, далее по схеме;

№ 118 — улицы Асаналиева, Толстого, бульвар Молодой Гвардии, далее по схеме;

№ 132 — улицы Киевская, Логвиненко, Кулатова, Панфилова, Медерова, Абая; Ахунбаева, Жукеева-Пудовкина, далее по схеме;

№ 148 — улицы Бакаева, Толстого, бульвар Молодой Гвардии, далее по схеме;

№ 188 — улица Асаналиева, улицы Кулиева, Московская, Тоголока Молдо и далее по схеме;

№ 203 — улица Асаналиева, бульвар Молодой Гвардии, улица Киевская и далее по схеме;

№ 204 — улицы Бакаева, Айни, Токтоналиева, Жаманбаева, Малдыбаева, далее по схеме;

№ 215 — улицы Бакаева, Айни, Токтоналиева, Жаманбаева, Малдыбаева; Ахунбаева, далее по схеме;

№ 266 — улицы Садырбаева, Масалиева, Тыналиева, Асаналиева, Московская, Бейшеналиевой и далее по схеме;

№ 176 — улицы Киевская, Турусбекова; проспект Жибек Жолу, улица Уметалиева;

№ 200 — улицы Асаналиева, Айни, Токтоналиева, Жаманбаева, Малдыбаева;

№ 265 — улицы Садырбаева, Толстого, бульвар Молодой Гвардии, улицы Токтогула, Бейшеналиевой, далее по схеме;

№ 295 — улицы Садырбаева, Толстого, бульвар Молодой Гвардии, улицы Токтогула, Бейшеналиевой, далее по схеме.

Ранее в муниципалитете отметили, что микроавтобусы выведут из квадрата, ограниченного улицами Ахунбаева, 7 Апреля/Курманджан Датки, проспектами Чуй и Манаса/Чингиза Айтматова.