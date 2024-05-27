Универсального рецепта адаптации к изменению климата нет. Об этом 24.kg сообщил эксперт по вопросам климата Алексей Кокорин.

По его словам, адаптация — всегда вещь локальная.

«Поэтому в каждом конкретном месте нужно смотреть, что там грозит. Если грозят, к примеру, сели и засуха, то ожидайте, что они будут чаще», — сказал Алексей Кокорин.

Он отметил, что последствия изменения климата для Центральной Азии будут в целом такими же, как для всего земного шара.

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«Это значит, что те экстремальные и, как правило, неблагоприятные явления, которые всегда здесь были, но раз в 30 или 50 лет, будут существенно чаще. Они уже чаще. Это и аномальные волны тепла, волны жары, и иной режим выпадения осадков, и засуха, и наводнения. Их станет больше не кардинально, а примерно в 1,5 раза», — пояснил климатолог.

По его словам, «другой момент — более резкое выпадение осадков».

«Чаще будут встречаться ситуации, когда привычное количество осадков выпадает не за сутки, а за два часа, или не за 2 часа, а за 20 минут. Отдельный вопрос — сокращение ледников. Граница ледниковая будет подниматься вверх. Конечно, все ледники не исчезнут, на высоте 5 тысяч метров и выше останутся. Но для сельского хозяйства важны те ледники, те аккумуляторы воды, которые гораздо ниже. Значит, нужно как-то снижать ущерб от этих потерь», — сказал Алексей Кокорин.

Он отметил, что в целом для стран ЦА ситуация с изменением климата гораздо менее драматичная и катастрофичная, чем, допустим, для юга Африки или Центральной Америки.