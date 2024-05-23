В БГК раскритиковали одностороннее движение на улицах Бишкека

На заседании постоянной комиссии БГК по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, коммуникациям и экологии депутаты подняли вопрос односторонних улиц.

В частности, депутат Рысбай Аматов отметил, что нововведение никому не нравится, так как если одна улица свободна, то на другой — пробки. Депутат Сайдахмат Исмаилов согласился с коллегой. По его мнению, не было никакой необходимости делать улицы Гоголя и Суюмбаева односторонними. Он призвал вернуть там двустороннее движение.

Читайте по теме Бишкек без пробок. Какие эксперименты приготовила мэрия для решения проблемы

Директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Уланбек Бейшенбаев ответил, что преподаватели Кыргызского государственного технического университета давали свои предложения, а по информации управления Патрульной службы милиции после реализации инициативы заметно снизились пробки. Он отметил, что многие предложения мэрии оказываются верными.

Напомним, с 27 декабря 2023 года односторонними стали отрезки улиц Гоголя от улицы Жумабека до улицы Московской (с севера на юг) и Суюмбаева от Московской до проспекта Жибек Жолу (с юга на север), с 6 января — отрезки улицы Турусбекова от улицы Московской до проспекта Жибек Жолу (с юга на север) и улицы Уметалиева от проспекта Жибек Жолу до улицы Московской (с севера на юг), а с 13 января — отрезки улиц Раззакова от улицы Киевской до улицы Московской (с севера на юг) и Орозбекова от улицы Московской до улицы Киевской (с юга на север).

Ранее в департаменте сообщали, что пропускная способность на этих улицах возросла на 25 процентов. Результат достигнут за счет увеличения числа полос, работающих в одном направлении, и появилась возможность разрешить временную стоянку автомобилей на одной из крайних полос.