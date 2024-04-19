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Общество

Курс рубля по отношению к сому продолжает снижаться

За последние сутки рубль еще подешевел по отношению к сому. Доллар, евро и тенге немного укрепились.

Российский рубль в Бишкеке покупают по 0,937-0,94 сома, продают — по 0,947-0,956 сома. Номинальный курс — 0,9434 сома (снижение на 0,07 процента).

Доллар стабилен. Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают по 88,95-89,2 сома, продают — по 89,65-89,76 сома. Номинальный курс установлен Национальным банком в 89,0065 сома (фактически без изменений).

Евро немного укрепился. Сегодня его покупают по 94,24-94,7 сома, продают — 95,1-95,22 сома. Официальный курс евро 95,05 (рост на 0,36 процента).

Казахский тенге немного укрепился по отношению к сому. Его покупают по 0,1363-0,1393 сома, продажи — 0,201-0,205 сома при официальном курсе в 0,199 сома (рост 0,35 процента).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291988/
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