Маршруты продолжают менять, отключение воды и газа. Что происходит в столице

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.

Что будет с особняками в парке

Мэр Айбек Джунушалиев подписал постановление об утверждении территории парка имени Ататюрка площадью 107 гектаров в границах, установленных постановлением Бишкекской городской государственной администрации «О закреплении территорий парка «50 лет СССР» в пользование городскому объединению парков и зон отдыха для текущего содержания и благоустройства» № 225 от 25 июня 1992 года.

Так, 43 гектара земли, выделенные под строительство, должны быть возвращены под парк.

При этом департаменту по управлению муниципальным имуществом, управлению по контролю за землепользованием и Октябрьской администрации поручено принять меры по возврату земельных участков парка в границах, утвержденных постановлением 1992-го, и демонтировать объекты недвижимости, незаконно возведенные на территории парка.

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев сообщил, что дома на территории парка имени Ататюрка сносить не будут.

В мэрии отметили, что по вопросу освобождения от объектов недвижимости, незаконно возведенных на территории парка, муниципалитет будет проводить работу исключительно в рамках действующего законодательства.