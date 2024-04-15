Маршруты продолжают менять, отключение воды и газа. Что происходит в столице

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.
Что будет с особняками в парке
Мэр Айбек Джунушалиев подписал постановление об утверждении территории парка имени Ататюрка площадью 107 гектаров в границах, установленных постановлением Бишкекской городской государственной администрации «О закреплении территорий парка «50 лет СССР» в пользование городскому объединению парков и зон отдыха для текущего содержания и благоустройства» № 225 от 25 июня 1992 года.
Так, 43 гектара земли, выделенные под строительство, должны быть возвращены под парк.
При этом департаменту по управлению муниципальным имуществом, управлению по контролю за землепользованием и Октябрьской администрации поручено принять меры по возврату земельных участков парка в границах, утвержденных постановлением 1992-го, и демонтировать объекты недвижимости, незаконно возведенные на территории парка.
Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев сообщил, что дома на территории парка имени Ататюрка сносить не будут.
В мэрии отметили, что по вопросу освобождения от объектов недвижимости, незаконно возведенных на территории парка, муниципалитет будет проводить работу исключительно в рамках действующего законодательства.
Изменение маршрута автобуса
Схему движения автобуса № 226 вновь изменили «в связи с многочисленными жалобами горожан и дублированием с троллейбусом № 17».
«Вопрос изменения маршрута по улице Юнусалиева отложен до заключения комиссии по вопросам открытия и изменения маршрутных схем», — сообщили в мэрии.
Отключение воды и газа
На западе Бишкеке отключат газ и холодную воду.
Как сообщил Бишкекгаз, в связи с работами городских служб по строительству дороги на улице Бакаева с 15 по 19 апреля будет временно приостановлена подача природного газа в районе, ограниченном:
- Васильевским трактом, улицами Фучика, Профсоюзной, проспектом Дэн Сяопина, улицами Лумумбы, Толстого, Матыева, рекой Ала-Арчой.
По данным Бишкекводоканала, завтра, 16 апреля, с 9.00 до 22.00 не будет холодной воды в районах:
- улица Алыкулова — БЧК — река Ала-Арча — улица Толстого;
- улицы Юбилейная — Горького (село Пригородное) — Садовая (село Пригородное) — БЧК;
- «Военный городок», «Кызыл-Аскер», жилмассив «110-й квартал», микрорайон «Достук».
Мусор по графику
«Тазалык» рекомендует выкидывать отходы после 19.00. С целью оптимизации процесса вывоза мусора и минимизации негативного воздействия на дорожное движение сотрудники муниципального предприятия раздают экопакеты для выноса мусора.
На каждом из пакетов написано: «Мусор рекомендуется вывозить с 19.00 до 24.00».
В мэрии отметили, что меры принимаются в рамках борьбы с дорожными заторами, которые доставляют неудобство горожанам.
Рекламе на столбах не место
Сотрудники муниципального предприятия «Бишкекское троллейбусное управление» очищают опорные столбы города от несанкционированных объявлений. Как отмечают в мэрии, сохранение чистоты столбов — не только эстетический вопрос, но и часть усилий по улучшению общего вида города.
«Однако, несмотря на регулярные уборки и покраску, на столбах постоянно появляются новые объявления», — сообщают в мэрии и просят горожан и гостей столицы соблюдать правила благоустройства Бишкека.