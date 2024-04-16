В Бишкеке 16 апреля дождь. Температура воздуха ожидается +12 градусов. День увеличился до 13 часов 28 минут.

Отключение света, газа, воды

9.00-17.00 — микрорайон «Асанбай», 78/3, проспект Дэн Сяопина, 10, отрезки улиц Сухомлинова, Юдахина, Токтогула, Исанова, Манаса, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Бердибаева, Жайыла Баатыра, Ойсул-Ата), село Чон-Арык (улицы Мусулманкулова, Кожобергенова, Северная, Семетей);

9.30-17.30 — отрезки улицы Щербакова, переулки Загородный, Мусоргского, Мариупольский, жилмассив «Кайынды» (улицы Кайынды-1, −2, −3, Керамическая), «Карагачевая роща»;

11.00-17.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Тон, Ой-Терскен);

9.00-13.00 — отрезки улиц Токтогула, Молодой Гвардии;

13.00-17.00 — отрезки улиц Токтогула, Бейшеналиевой;

9.00-11.00 — жилмассив «Келечек» (улицы Келечек-3 — Келечек-13, Жаштар);

9.30-17.00 — отрезки улиц Профессора Зимы, Исанова, Кудрука, Шорина, Манаса, Куренкеева, переулок Долонский, жилмассив «Дордой-2» (улицы 1-8);

11.00-14.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Кыргызская, Коллекторная, Логвиненко, Молодежная, Октябрьская, Курманалиева, тупик Логвиненко, переулки Советский, Коллекторный);

9.30-18.00 — отрезки улиц Бородина, Ильменской, Кара-Кумской, Ленской, Нарвской, Профсоюзной.

Холодной воды не будет с 9.00 до 22.00 в районах:

улица Алыкулова — БЧК — река Ала-Арча — улица Толстого;

улицы Юбилейная — Горького (село Пригородное) — Садовая (село Пригородное) — БЧК;

«Военный городок», «Кызыл-Аскер», жилмассив «110-й квартал», микрорайон «Достук».

С 15 по 19 апреля голубого топлива не будет в районе, ограниченном:

Васильевским трактом, улицами Фучика, Профсоюзной, проспектом Дэн Сяопина, улицами Лумумбы, Толстого, Матыева, рекой Ала-Арчой.

У кого намечается той

Гулкан Молдобекова

Родилась 16 апреля 1964 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Жаныбек Орозалиев

Родился 16 апреля 1977 года. Глава муниципальной администрации мэрии Бишкека по Октябрьскому административному району.

Руслан Татиков Родилась 16 апреля 1982 года. Заместитель министра финансов КР.

Памятные даты

Состоялась премьера фильма «Алые маки Иссык-Куля»

В 1973 году состоялась премьера знаменитого фильма «Алые маки Иссык-Куля» кинорежиссера Болота Шамшиева. Кинокартину в прокате посмотрели 11,3 миллиона зрителей.

Главный герой фильма Карабалта вступает в смертельную схватку с бандой контрабандистов опиума, которую возглавляет некий Байзак. В этой борьбе ему помогают советские пограничники, которые только недавно приступили к охране государственной границы.

Учреждена высшая государственная награда Кыргызстана — орден «Манас»

В 1996 году в Кыргызстане учреждена высшая государственная награда — орден «Манас».

Фото из интернета. Орден «Манас»

Им награждаются граждане за выдающийся вклад в защиту и укрепление государства и демократического общества, единства народа, приумножение экономического, духовного и интеллектуального потенциала страны. Имеет три степени. Награждение производится последовательно. Президент Кыргызстана может наградить граждан орденом «Манас» I степени, минуя награждение орденом «Манас» III и II степеней.

Курманбек Бакиев подписал заявление об отставке

Фото Reuters. Курманбек Бакиев

В 2010 году Курманбек Бакиев через девять дней после бегства из Бишкека подписал заявление об отставке с поста президента Кыргызстана. Соответствующее письмо за подписью бывшего главы государства сначала получено новыми властями по факсу. Затем посол Казахстана передал представителям временного правительства КР оригинал заявления Курманбека Бакиева об отставке.

Всемирный день голоса

Праздник, идея отмечать который появилась в конце 1990-х годов, посвящен феномену голоса человека и его роли в жизни людей.

Инициатором учреждения международного праздника выступила Американская академия отоларингологии.

Цель учреждения Международного дня голоса — привлечение внимания врачей-специалистов, а также всех людей на Земле к феномену человеческого голоса — дару, позволяющему людям общаться, выражать свои эмоции и чувства, радовать красотой звучания.

Люди, которые меняли мир

Родился Асан Мамбеталиев

Родился 16 апреля 1924 года в Чолпон-Ате. Герой Социалистического труда.

Демобилизовавшись из Вооруженных сил в 1949-м, окончил курсы шоферов и с тех пор работал в рыбачинском отделении «Автовнештранса».

За высокие трудовые достижения по итогам семилетнего плана (1959-1965) награжден орденом Трудового Красного Знамени. Производственные задания восьмой пятилетки (1966-1970) выполнил на 120 процентов. В 1971 году вступил в КПСС.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 мая 1971-го за выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении заданий пятилетнего плана по перевозкам народно-хозяйственных грузов и пассажиров, строительству и содержанию автомобильных дорог, Асану Мамбеталиеву присвоено звание Героя Социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот».

Депутат Верховного Совета Киргизской ССР седьмого и восьмого созывов (1967-1975).

Умер в 1989 году.

Родился профессор Владимир Плоских

Фото lib.krsu.edu.kg. Владимир Плоских

Родился 16 апреля 1937 года в Акмолинске (Казахская ССР). Доктор исторических наук, профессор, академик Национальной академии наук КР, дважды лауреат Государственной премии КР в области науки и техники, заслуженный деятель науки КР.

Ведущий ученый-историк и археолог, внесший значительный вклад в развитие исторической науки республики. Опубликовал более 300 научных и научно-популярных трудов, в том числе 30 монографий и учебников.

Под его руководством проводятся подводные археологические исследования на Иссык-Куле.

Много сил и энергии отдает работе со студентами, аспирантами и докторантами.

Автор учебников и учебных пособий, в том числе научно-популярной иллюстрированной энциклопедии «Наш Кыргызстан».

Куда сходить

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