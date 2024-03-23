Теракт в «Крокус Сити Холле». Генсек ООН сделал заявление

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш самым решительным образом осудил теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном вблизи Москвы. Об этом говорится в заявлении Организации Объединенных Наций.

Антониу Гутерриш выразил глубокие соболезнования семьям погибших, а также народу и правительству Российской Федерации и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

В ООН напомнили, что с резким осуждением выступил в пятницу вечером и Совет Безопасности.

Члены Совета Безопасности подтвердили, что терроризм во всех его формах и проявлениях представляет собой одну из самых серьезных угроз международному миру и безопасности.

Они также подчеркнули необходимость привлечения к ответственности всех исполнителей, организаторов и спонсоров этих террористических актов. Члены Совета призвали все государства в соответствии со своими обязательствами по международному праву и соответствующим резолюциям Совета Безопасности активно сотрудничать с правительством России в этом вопросе.

Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По предварительным данным, трое неизвестных в камуфляже, без масок, зашли в здание и начали расстреливать людей в упор.

По состоянию на утро 23 марта известно по меньшей мере о 60 погибших, более 115 человек госпитализированы в больницы, из них 60 в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть дети.

Ранее также сообщалось, что в теракте могли пострадать двое граждан Кыргызстана. По итогам проделанной работы МИДа и посольства КР в Москве информация о пострадавших соотечественниках не подтвердилась. Внешнеполитическое ведомство продолжает уточнять информацию о гражданах КР, возможно пострадавших в ходе трагических событий в «Крокус Сити Холле».

Ранее семь стран предупредили об угрозе возможных терактов в России в течение 48 часов.