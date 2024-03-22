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Общество
Сюжет: Авария на ТЭЦ Бишкека - 2024

Авария на ТЭЦ Бишкека. В Минтруда ответили на просьбу пострадавшего работника

Если работодатель откажется от возмещения причиненного работнику вреда, будут приняты меры. Об этом сообщает служба по контролю и надзору трудового законодательства при Минтруда.

В ведомстве отмечают, что, согласно требованиям статей 225, 231, 235 и 244 Трудового кодекса КР, работодатель несет ответственность за вред, причиненный работникам (увечье, профессиональное заболевание, иное повреждение) при исполнением ими трудовых обязанностей.

Работодатель обязан возместить пострадавшему утраченный заработок, а также компенсировать сверх возмещения утраченного заработка дополнительные расходы, вызванные трудовым увечьем.

Дополнительными являются расходы на дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, уход за потерпевшим, осуществляемый посторонним лицом или членами его семьи, санаторно-курортное лечение, включая оплату проезда потерпевшего к месту лечения и обратно, а в необходимых случаях также и сопровождающего его лица, приобретение специальных транспортных средств и горючего, капитальный ремонт этих средств и другие.

«Размер дополнительных расходов определяется на основании счетов, чеков, рецептов соответствующих организаций и других документов либо согласно ценам, сложившимся в той местности, в которой потерпевший понес эти расходы. В связи с чем работодателю разъяснена его ответственность по соблюдению требований трудового законодательства. В случае отказа работодателя по возмещению вреда будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством КР», — прокомментировали в службе по контролю и надзору трудового законодательства.

Ранее пострадавший при взрыве на бишкекской ТЭЦ 33-летний Чингиз Бактыбеков попросил у властей страны помощи. По его словам, врачи сказали, что восстановление займет от шести месяцев до года. На работу сможет вернуться, когда раны заживут. Руководство ТЭЦ отказалось помогать, сказал Чингиз Бактыбеков.

Напомним, 2 февраля ночью на столичной теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, точно не известно. Пострадали пять человек, были госпитализированы только трое, двое находились на амбулаторном лечении. Школы и детсады Бишкека переводили на онлайн-обучение. Полностью подачу тепла и горячей воды в городе восстановили 7 февраля. 9 февраля республиканский штаб сообщил о завершении ликвидационных работ на объекте.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289608/
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