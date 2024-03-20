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Общество

В отношении акына Аската Жетигена возбуждено еще одно уголовное дело

В отношении акына Аската Жетигена возбуждено еще одно уголовное дело. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Мы возвращаемся в суд. Возбуждено новое дело. Судебное заседание началось в 14.00», — написал он.

Известно, что возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к насильственному захвату власти. Ранее по прямым эфирам акына в соцсетях назначили две экспертизы.

«По одному эпизоду вынесено заключение, и его отпустили под подписку о невыезде. Сегодня, 20 марта, его снова вызвали в ГКНБ, так как вышло заключение экспертизы по второму видео, где он выражается нецензурно. Аскату Жетигену уже предъявили обвинение и привезли в Первомайский райсуд Бишкека, где намерены избрать меру пресечения», — прокомментировала Kaktus.media адвокат Венера Будайбекова.

Ранее сотрудники ГКНБ задержали акына Аската Жетигена за критику власти. Его привезли из Нарына в Бишкек и водворили в ИВС на 48 часов. По решению Первомайского суда столицы акына отпустили под подписку о невыезде. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289543/
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