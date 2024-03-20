Гибель Игоря Якунина. В Верховном суде ответили на заявления брата погибшего

В пресс-службе Верховного суда прокомментировали 24.kg заявления брата погибшего воспитанника Военно-Антоновского детского дома Игоря Якунина Богдана о нарушениях на заседаниях ВС по делу обвиняемого и отказе в рассмотрении замечания на протокол судебного заседания адвоката.

«Постановлением Верховного суда от 15 января 2024 года приговоры Сокулукского районного суда Чуйской области от 12 декабря 2022-го и судебной коллегии по уголовным делам и делам о проступках Чуйского областного суда от 31 июля 2023 года в отношении Ж. уулу Д. (осужденный. — Прим. 24.kg) оставлены в силе, кассационная жалоба — без удовлетворения», — сообщили в пресс-службе.

В суде напомнили, что в соответствии с требованиями статьи 446 Уголовно-процессуального кодекса в суде кассационной инстанции исследование доказательств не проводится, а в силу части 2 статьи 439 этого же кодекса суд кассационной инстанции ограничен только проверкой по жалобе, представлению законности приговора, определению суда по апелляции.

«В судебном заседании кассационной инстанции стороны по делу изложили свои доводы. При этом адвокат потерпевшей стороны предпринял попытку выйти за пределы части 2 статьи 439 УПК КР. Потерпевший и его адвокат просили отменить вынесенные по делу судебные акты и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Осужденный, его законный представитель, адвокат, представители ОПСД по Сокулукскому району и Чуйской школы-интерната, а также прокурор просили оставить кассационную жалобу потерпевшей стороны без удовлетворения, а судебные акты — в силе», — сказали в суде.

Касаясь доводов потерпевшей стороны о своевременном внесении в ВС замечаний на протокол судебного заседания, в пресс-службе отметили, что штемпель на почтовом конверте, поступившем в Верховный суд, был датирован 6 февраля. То есть замечания поданы по истечении пяти суток, установленных частью 1 статьи 309 УПК КР.

Напомним, Игорь Якунин погиб 1 июня 2021-го. О смерти воспитанника Военно-Антоновского детского дома сообщила глава ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова. По ее словам, по предварительной версии, мальчик умер после избиения старшим подростком. Факт скрыли.

Омбудсмен потребовала отстранения директора учреждения от работы. Брат погибшего Богдан Якунин обратился к главе государства с видеообращением, в котором попросил взять под контроль дело о смерти в детдоме своего младшего брата.

Спустя время о случившемся забыли. Как выяснилось, до суда дошло только одно уголовное дело в отношении воспитанника, избившего Игоря, по статьям «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть» и «Хулиганство» УК КР.