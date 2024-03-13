Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.

Бишкек будущего Председатель кабинета министров провел совещание в Бишкекглавархитектуре. Акылбеку Жапарову представлены инфраструктурные и архитектурные проекты.

В частности, предложены решения, которые позволят улучшить дорожно-транспортную инфраструктуру, в том числе внедрение системы «умной» парковки, создание «безбарьерных» пространств для лиц с ограниченными возможностями здоровья, диагональных пешеходных переходов, транспортно-пересадочных узлов, развитие велосипедной инфраструктуры, строительство канатной дороги, усовершенствование и строительство новых транспортных развязок. Фото Бишкекглавархитектуры. Эскиз флагштока Кроме того, представлены проекты нового ипподрома, малой арены стадиона «Спартак», архитектурные решения по модернизации площади Ала-Тоо. Ее планируется сделать культурным и туристическим объектом, а также увеличить высоту флагштока до 100 метров. Сейчас она составляет 45 метров.

Новый детский сад В жилом массиве «Кок-Жар» открыли новый детский сад. Как отметили в мэрии, в рамках распоряжения кабинета министров по эффективному использованию и большему охвату детей дошкольным образованием в детском саду будут использованы раздвижные кровати, которые создадут дополнительное свободное пространство. Таким образом, проектная мощность учреждения увеличена на 230 мест. Вместо 280 детей в детский сад будут приняты 510 воспитанников. Обучение будет проводиться на кыргызском языке. Фото пресс-службы мэрии . Новый детсад А вот строительство дополнительного корпуса для детсада № 8 продолжается. Учреждение двухэтажное, рассчитано на 90 мест. Общая площадь здания составляет 987,9 квадратных метра. По проекту в здании будут расположены спальные, игровые комнаты, санузлы, медицинский кабинет, комната персонала, музыкально-гимнастический зал. На сегодня завершены работы по устройству первого этажа и ведутся работы по армированию монолитного перекрытия второго этажа.

Борьба со стихийной торговлей Муниципалитет продолжает борьбу со стихийной торговлей. На Ошском рынке ежедневно проводят рейды. Как объясняют в мэрии, стихийные торговцы ведут торговлю за пределами рынка, хотя внутри имеются специальные торговые точки. Во время рейдов изымают тачки, зонты, шатры, столы, стулья, а с торговцами проводят разъяснительные беседы.