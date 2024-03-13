Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.
Бишкек будущего
Председатель кабинета министров провел совещание в Бишкекглавархитектуре. Акылбеку Жапарову представлены инфраструктурные и архитектурные проекты.
В частности, предложены решения, которые позволят улучшить дорожно-транспортную инфраструктуру, в том числе внедрение системы «умной» парковки, создание «безбарьерных» пространств для лиц с ограниченными возможностями здоровья, диагональных пешеходных переходов, транспортно-пересадочных узлов, развитие велосипедной инфраструктуры, строительство канатной дороги, усовершенствование и строительство новых транспортных развязок.
Кроме того, представлены проекты нового ипподрома, малой арены стадиона «Спартак», архитектурные решения по модернизации площади Ала-Тоо. Ее планируется сделать культурным и туристическим объектом, а также увеличить высоту флагштока до 100 метров. Сейчас она составляет 45 метров.
Новый детский сад
В жилом массиве «Кок-Жар» открыли новый детский сад. Как отметили в мэрии, в рамках распоряжения кабинета министров по эффективному использованию и большему охвату детей дошкольным образованием в детском саду будут использованы раздвижные кровати, которые создадут дополнительное свободное пространство.
Таким образом, проектная мощность учреждения увеличена на 230 мест. Вместо 280 детей в детский сад будут приняты 510 воспитанников.
Обучение будет проводиться на кыргызском языке.
А вот строительство дополнительного корпуса для детсада № 8 продолжается. Учреждение двухэтажное, рассчитано на 90 мест. Общая площадь здания составляет 987,9 квадратных метра.
По проекту в здании будут расположены спальные, игровые комнаты, санузлы, медицинский кабинет, комната персонала, музыкально-гимнастический зал.
Борьба со стихийной торговлей
Муниципалитет продолжает борьбу со стихийной торговлей. На Ошском рынке ежедневно проводят рейды. Как объясняют в мэрии, стихийные торговцы ведут торговлю за пределами рынка, хотя внутри имеются специальные торговые точки.
Во время рейдов изымают тачки, зонты, шатры, столы, стулья, а с торговцами проводят разъяснительные беседы.
Штрафы на 13 миллионов
За два месяца нарушителям благоустройства столицы выписаны штрафы на более чем 13 миллионов сомов. Муниципальной инспекцией мэрии с начала года составлено 1 тысяча 330 протоколов.
В ходе ежедневных рейдов выявлены нарушения со стороны водителей, парковавших свои авто на зеленых зонах. Инспекторами составлено 53 протокола согласно статье 179 части 2 Кодекса о правонарушениях на 452 тысячи 500 сомов.
За сжигание строительных отходов и других запрещенных веществ составлено 25 протоколов по статье 115 Кодекса о правонарушениях, наложен штраф на 327 тысяч сомов.
Инспекторы продолжают выявлять факты сжигания запрещенных предметов в банях, саунах и на территории хозяйствующих субъектов, а также выброса бытовых, производственных и промышленных отходов в неустановленных местах. Составлено 12 протоколов на сумму 213 тысяч 500 сомов. За нарушение правил благоустройства (статья 114 Кодекса о правонарушениях) составлено 693 протокола на сумму 6 миллионов 186 тысяч сомов.
Инспекторами в соответствии со статьей 107 Кодекса о правонарушениях оформлено 143 протокола в отношении лиц, которые разместили наружную рекламу в неустановленных местах. Общая сумма штрафов — 423 тысячи сомов.
Также за повреждение дороги, улиц и железнодорожного переезда по статье 177 Кодекса о правонарушениях составлено 78 протоколов на 1 миллион 348 тысяч сомов.