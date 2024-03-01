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Общество

Авария на ТЭЦ Бишкека. Казахстан отправил гуманитарную помощь Кыргызстану

Казахстан отправил 2 тысячи тонн дизельного топлива Кыргызстану. Об этом сообщает Orda.kz.

Как сообщили в Комитете по государственным материальным резервам МЧС Казахстана, топливо выделено в соответствии с поручением президента Касым-Жомарта Токаева для оказания поддержки Кыргызстану по ликвидации аварии на ТЭЦ Бишкека.

Первая партия в тысячу тонн дизтоплива уже отгружена, ее должны передать представителям Министерства энергетики КР.

Напомним, 2 февраля ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, точно пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переводили на онлайн-обучение. Полностью подачу тепла и горячей воды в Бишкеке восстановили 7 февраля. 9 февраля республиканский штаб сообщил о завершении ликвидационных работ на объекте.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288013/
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