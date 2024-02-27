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Общество

Демонтаж гаражей, авиарейс в Ташкент, планы по озеленению. Новости Бишкека

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.

Демонтаж гаражей

В кооперативе «Гаражный № 27а» на улице Асаналиева, 12, начали демонтаж 108 гаражей. Как сообщили в пресс-службе мэрии, убирают гаражи из-за того, что они мешают строительству путепровода по улице Бакаева от улицы Толстого до Боконбаева через железную дорогу.

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Демонтаж гаражей

Кафе призвали выключать свет

Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» Уларбек Дуйшо уулу проверил коммерческие объекты на предмет рационального использования электроэнергии. В некоторых кафе были включены лампы как внутри заведения, так и снаружи в дневное время. Со всеми владельцами заведений проведены разъяснительные работы о рациональном использовании электроэнергии и соблюдении режима потребления в часы максимальных нагрузок.

Новое подразделение в мэрии

В мэрии появилось новое подразделение МП «Бишкекзеленстрой» в результате объединения и оптимизации муниципальных предприятий «Бишкекзеленхоз» и «Бишкекводхоз».

Планы по озеленению

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев проинспектировал работу муниципального предприятия «Бишкекзеленстрой». Перед МП поставлена задача основательно подготовиться к будущему сезону высадки зеленых насаждений, улучшить экологическую обстановку Бишкеке.

«Грядущий сезон посадок будет исключительным для зеленого фонда Бишкека, ведь в выборе посадочного материала теперь озеленителям будут помогать ученые биологи с многолетним опытом. Научно-исследовательский институт «Ботанический сад имени Энвера Гареева» (сотрудники которого также приняли участие в совещании) рекомендует в качестве основных пород деревьев использовать вяз, гледичия, дуб, клен, липа, тополь, сосна Палласа или крымская, можжевельник», — отметили в мэрии.

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Глава муниципалитета в Бишкекзеленстрое

Авиарейсы в Ташкент

Количество прямых рейсов из Бишкека и Оша в Ташкент увеличено. Авиакомпания Tez Jet получила разрешение на выполнение регулярных рейсов в Узбекистан из международных аэропортов «Манас» и «Ош». Рейсы будут выполняться на самолетах RJ-85 и MD-83.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287740/
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