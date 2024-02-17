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Общество

Строительство канатной дороги в Бишкеке. Мнения читателей разделились

Столичные власти анонсировали начало строительства канатной дороги в этом году. Мэрия подписала рамочное соглашение о сотрудничестве с Bartholet Swiss. Утвержден план реализации проекта канатно-дорожной системы в Бишкеке. Финансировать его планируют за счет местного бюджета, привлечения инвестиций и заемных средств.

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Один из вариантов маршрута — по проспекту Манаса от проспекта Жибек Жолу до Южной магистрали длиной 6 километров с пропускной способностью от 50 до 100 тысяч человек в день.

В мэрии отметили, что это неокончательная локация, создана группа, которая проработает все вопросы строительства, в том числе и места расположения канатки.

Редакция 24.kg решила узнать мнение читателей о строительстве канатной дороги. 24 процента, или 477 человек, полностью поддерживают данный проект, еще 9 процентов проголосовавших (185 голосов) выбрали пункт «Возле Бишкека много возвышенностей, откуда можно протянуть канатную дорогу, создав еще один туристически привлекательный продукт».

Пятая часть (385 человек) считают проект изначально провальным, а 23 процента (449 читателей) согласны, что в столице много более важных проблем, на которые можно направить средства.

Еще 15 процентов (301 голос) думают, что канатная дорога не станет качественной альтернативой общественному транспорту и не решит проблем с пробками.

Нужна ли Бишкеку канатная дорога?
В столице много более важных проблем, на которые можно направить средства. — 23% — 449 голосов
Изначально провальный проект. — 20% — 385 голосов
Канатная дорога не станет качественной альтернативой общественному транспорту и не решит проблем с пробками. — 15% — 301 голос
Возле Бишкека много возвышенностей, откуда можно протянуть канатную дорогу, создав еще один туристически привлекательный продукт. — 9% — 185 голосов
Я полностью поддерживаю проект строительства канатной дороги в черте города. — 24% — 477 голосов
Проспект Манаса/Айтматова очень неудобная локация для канатки. — 6% — 120 голосов

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286995/
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