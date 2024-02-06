19:08
USD 89.43
EUR 96.29
RUB 0.98
Общество
Сюжет: Давление на СМИ

Задержание 11 журналистов. Тыныстан Асыпбеков обратился к депутатам парламента

Сегодня один из задержанных журналистов Тыныстан Асыпбеков обратился к депутатам парламента с просьбой создать комиссию и рассмотреть их дело.

«Пользуясь случаем, хочу обратиться к неравнодушным депутатам Жогорку Кенеша. Было бы хорошо, если бы по нашему делу создали депутатскую комиссию, потому что в нашем деле нарушают права невиновных граждан. Например, я ушел с работы два года назад и не имею отношения к последним материалам. Следствие сажает невиновных граждан без доказательств», — сказал он.

По словам Тыныстана Асыпбекова, пока нардепы не обратят внимание, такой беспорядок будет продолжаться.

«Поэтому прошу создать комиссию и рассмотреть наше дело. Это может коснуться каждого гражданина, обратите внимание. Свобода слова нужна Кыргызстану», — заключил он.

Журналиста обвиняют по части 3 статьи 278 «Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами» УК КР.

Напомним, 16 января сотрудники МВД провели обыск в офисе Тemirov Live, редакционное оборудование изъяли. Милиция обыскала дома и задержала 11 нынешних и бывших сотрудников издания.

В МВД заявили, что по итогам «судебно-лингвистической экспертизы» контента на страницах Temirov Live и «Айт Айт Десе» в социальных сетях 30 декабря 2023 года возбуждено уголовное дело по статье 278 «Призывы к массовым беспорядкам» УК КР.

Задержаны Махабат Тажибек кызы, Сапар Акунбеков, Азамат Ишенбеков, Сайпидин Султаналиев, Актилек Капаров, Тыныстан Асыпбеков, Максат Тажибек уулу, Жоодар Бузумов, Жумабек Турдалиев, Айке Бейшекеева и Акыл Орозбеков.

Все они бывшие или действующие сотрудники Temirov Live. Всем 11 задержанным журналистам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца — до 13 марта. Почти две недели их держали в ИВС и не переводили в СИЗО.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286076/
просмотров: 504
Версия для печати
Материалы по теме
Обыск в 24.kg. Суд отказал в удовлетворении жалоб руководства информагентства
Обыск в 24.kg. Жалобу на отказ допуска в офис суд рассмотрит в закрытом режиме
Задержание 11 журналистов. Городской суд оставил санкции без изменений
Задержание 11 журналистов. Горсуд рассмотрел санкции в отношении пяти фигурантов
Задержание 11 журналистов. Горсуд рассмотрел санкции в отношении двух фигурантов
Глава Наццентра по предупреждению пыток встретился с задержанными журналистами
Расценивается как пытки. 11 журналистов должны быть срочно переведены из ИВС
Ликвидация Kloop Media. Юристы ходатайствовали о возврате иска прокуратуры
Родственники 11 задержанных журналистов сделали обращение к президенту
Давление на СМИ. Садыр Жапаров считает, что в Кыргызстане свобода слова есть
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке ненадолго потеплеет, но&nbsp;потом снова пойдет снег В Бишкеке ненадолго потеплеет, но потом снова пойдет снег
Проезд в&nbsp;общественном транспорте подорожал. Что об&nbsp;этом думают жители Бишкека Проезд в общественном транспорте подорожал. Что об этом думают жители Бишкека
Такси Бишкека. Куда звонить и&nbsp;у&nbsp;каких служб есть приложения Такси Бишкека. Куда звонить и у каких служб есть приложения
Рак. Что важно о&nbsp;нем знать и&nbsp;как снизить риск заболевания Рак. Что важно о нем знать и как снизить риск заболевания
Бизнес
Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в&nbsp;Кыргызстане Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в Кыргызстане
&laquo;Санарип Инсан&raquo; расширяет экономические права и&nbsp;возможности молодежи и&nbsp;женщин «Санарип Инсан» расширяет экономические права и возможности молодежи и женщин
Как ортопеды Acıbadem возвращают здоровье опорно-двигательного аппарата Как ортопеды Acıbadem возвращают здоровье опорно-двигательного аппарата
Ежегодная новогодняя акция суперпризов от&nbsp;Samsung Electronics успешно завершена! Ежегодная новогодняя акция суперпризов от Samsung Electronics успешно завершена!
6 февраля, вторник
19:00
Цифра дня. 96,8 миллиона сомов поступило в бюджет от игорной деятельности Цифра дня. 96,8 миллиона сомов поступило в бюджет от иг...
18:30
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Датчики показывают — дышать можно
18:12
В Ботсаду нашли повешенным экс-начальника УВД Октябрьского района Бишкека
18:05
Налоговая служба уточнила: Призов в лотерее лишится 21 человек
18:03
Новое госучреждение создали в Кыргызстане