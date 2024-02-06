Задержание 11 журналистов. Тыныстан Асыпбеков обратился к депутатам парламента

Сегодня один из задержанных журналистов Тыныстан Асыпбеков обратился к депутатам парламента с просьбой создать комиссию и рассмотреть их дело.

«Пользуясь случаем, хочу обратиться к неравнодушным депутатам Жогорку Кенеша. Было бы хорошо, если бы по нашему делу создали депутатскую комиссию, потому что в нашем деле нарушают права невиновных граждан. Например, я ушел с работы два года назад и не имею отношения к последним материалам. Следствие сажает невиновных граждан без доказательств», — сказал он.

По словам Тыныстана Асыпбекова, пока нардепы не обратят внимание, такой беспорядок будет продолжаться.

«Поэтому прошу создать комиссию и рассмотреть наше дело. Это может коснуться каждого гражданина, обратите внимание. Свобода слова нужна Кыргызстану», — заключил он.

Журналиста обвиняют по части 3 статьи 278 «Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами» УК КР.

Напомним, 16 января сотрудники МВД провели обыск в офисе Тemirov Live, редакционное оборудование изъяли. Милиция обыскала дома и задержала 11 нынешних и бывших сотрудников издания.

В МВД заявили, что по итогам «судебно-лингвистической экспертизы» контента на страницах Temirov Live и «Айт Айт Десе» в социальных сетях 30 декабря 2023 года возбуждено уголовное дело по статье 278 «Призывы к массовым беспорядкам» УК КР.

Задержаны Махабат Тажибек кызы, Сапар Акунбеков, Азамат Ишенбеков, Сайпидин Султаналиев, Актилек Капаров, Тыныстан Асыпбеков, Максат Тажибек уулу, Жоодар Бузумов, Жумабек Турдалиев, Айке Бейшекеева и Акыл Орозбеков.

Все они бывшие или действующие сотрудники Temirov Live. Всем 11 задержанным журналистам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца — до 13 марта. Почти две недели их держали в ИВС и не переводили в СИЗО.