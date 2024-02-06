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Общество
Сюжет: Авария на ТЭЦ Бишкека - 2024

Авария на ТЭЦ. Вопрос перерасчета за тепло и воду прорабатывается

В настоящее время прорабатывается вопрос о перерасчете за дни отсутствия параметров на ТЭЦ столицы. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Бишкектеплосети.

Ранее вице-мэр города Жыргалбек Шамыралиев на пресс-конференции пообещал, что бишкекчанам произведут перерасчет оплаты отопления и горячей воды.

Сейчас все силы брошены на то, чтобы подать всем абонентам горячую воду и нормализовать работу всей системы теплоснабжения и подачи горячей воды. После того как этот процесс завершится, будут обсуждаться возможные варианты перерасчета.

2 февраля ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, точно пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. К вечеру 2 февраля подачу тепла и горячей воды в Бишкеке частично восстановили.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285982/
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