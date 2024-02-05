Авария на ТЭЦ Бишкека. Школы и детсады возобновят офлайн-обучение 7 февраля

С 7 февраля все школы и детсады возобновят обучение в режиме реального времени. Об этом сообщили в медиаштабе.

Ранее в связи с аварией на ТЭЦ все муниципальные образовательные организации столицы со 2 до 6 февраля (до особого распоряжения) перевели на онлайн-обучение на основании приказа департамента образования мэрии.

Министерство образования и науки ранее также сообщило, что образовательные организации, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, могут принять автономное решение об отмене онлайн-обучения, если в учебных заведениях комнатная температура выше 18 градусов.

2 февраля ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, точно пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. К вечеру 2 февраля подачу тепла и горячей воды в Бишкеке частично восстановили.